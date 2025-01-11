金門小三通跑單幫行李超量被攔下 夫妻檔竟在兒子面前大鬧

水客一家三口不滿攜貨通關被攔，在小三通售票口與工作人員摃上。（擷自臉書「靠北金門」）

2025/01/11 22:21

〔記者吳正庭／金門報導〕年關將近，金門小三通跑單幫帶貨頻繁，一對水客夫妻檔帶昨天（10日）兒子同行，行李超量被攔下，錯過船班，大鬧碼頭，被網友上傳臉書。有網友直言，這是社會真實寫照，更有人擔心父母的身教影響孩子，甚至在中國客面前成了台灣形象的負面宣傳。

金門縣政府今天說，基於航行安全，若是小三通旅客行李超重，只能先予勸導，勸導不聽才拒載，目前沒有罰則。

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這對水客夫妻檔經常採買日用單品往返金門、廈門跑單幫，昨天搭乘上午10點多的小三通交通船要去廈門，上船前被「金門聯合督導檢查小組」攔下，小組由港務、安檢單位組成，金門縣港務處長許嘉興也在內。抽檢發現，一家三口行李超量，依法要求減量，夫妻檔拒絕配合，與工作人員起爭執，最終船班準時開船；夫妻檔到大廳退票，又與工作人員槓上。

碼頭旅客反映，夫妻檔對於被攔下無法釋懷，交通部航港局中部航務中心專門委員顧克亞挺身說明，「是妳們主動要辦退關」，夫妻檔不時以言語打斷。旅客說，更令人憂心的是，夫妻檔約10歲的兒子也跟著在旁起鬨、應和，父母不守法，還托詞硬拗，豈不成了最壞的身教？

網友說，「辛苦做工上班一天都不一定有跑單幫賺的多」、「既然要生下他難道不能給他一個態度、觀念都正確好的生長環境嗎」。也有人說，曾好奇問小朋友怎沒讀書？小朋友回答「不喜歡、要幫忙賺錢」，還有人直言，該有人出面想想辦法，難道這樣的情節「就是要讓全世界看見台灣」？

金門縣政府說，2024年6月1日起恢復小三通行李託運，每人可隨身攜帶2件、總重不超過27公斤的行李，託運行李不得超過20公斤，其中10公斤免費，第11公斤起到20公斤，每公斤加收20元。

「金門聯合督導檢查小組」攔下貨跑單幫的水客夫妻檔，金門縣港務處長許嘉興（左二）依法勸導，要求減量。（旅客提供）

金門小三通碼頭不時可見旅客攜帶大批「行李」通關。（記者吳正庭攝）

金門小三通對於旅客攜帶及托運行李都有限重。（金門縣政府提供）

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