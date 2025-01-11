被控偷萬元精品香水 台南VIP「毛帽姐」大鬧專櫃喊退貨

「毛帽姐」疑竊近兩萬元香水，事後帶用過商品要求退貨引發糾紛。（民眾提供）

2025/01/11 20:26

〔記者王捷／台南報導〕台南某百貨公司VIP消費者「毛帽姐」到專櫃買香水，疑將最貴、近兩萬元的香水塞進包包，拿便宜香水結帳，被專櫃抓包提告竊盜，她疑不爽被告，拿用過的香水大鬧專櫃喊退貨，路人以為打架報案，台南警方指全案已依法函送。

據了解，這件竊盜案發生在上個月，毛帽姐手拿近兩萬元的精品香水，自稱這樣沒手拿東西，就順勢將香水放進隨身包包內，並帶著較便宜的香水到櫃檯結帳，事後專櫃發現短缺向警方報案。

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得知被傳喚，「毛帽姐」還曾打電話到警所解釋是誤會，讓警員誤以為專櫃要撤告，再度連絡香水專櫃，專櫃人員才認為毛帽姐有行竊故意，再拿監視補充證據，向警方報案。

但是「毛帽姐」疑似對被告一事不滿，9日晚間竟帶著用過的香水到專櫃，聲稱產品不滿意，要求退貨，但業者不同意，導致她情緒激動，大聲與店員爭論不休，引發現場一片混亂，引起其他顧客側目，更讓部分路人誤以為現場可能發生肢體衝突，隨即報警。

警方到場，確認現場無實際暴力情況後，又問了「毛帽姐」是否要聯絡消費者文教基金會，但遭到拒絕。至於為何被告竊盜仍回要求退貨？警方強調目前案件已經函送，由於涉及偵查不公開不便多說。

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