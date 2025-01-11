台南柳科綠能工廠3度失火慘了！環保局：將廢止再利用許可執照

台南柳科1家綠能科技工廠下午大火，損失慘重。（民眾提供）

2025/01/11 19:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南柳營科技工業區1家綠能科技工廠今天（11日）下午失火，是工廠2年內第3次火警，廠房內大量堆置回收的廢塑膠、廢紡織等易燃性物品快速燃燒，火勢猛烈，現場濃煙密布，晚間6點多持續進行殘火處理。台南市環保局指出，除依法對業者加重開罰外，也將廢止其再利用許可執照。

環保局下午成立應變小組並派員趕往現場監測，針對火災產生之大量且明顯粒狀污染物，已在下風處進行採樣檢測，並通知下風處的柳營、六甲和官田區民關緊門窗、避免外出，外出時須佩戴口罩，以做好自我防護；後續如檢測分析含有害空氣污染物者，將依空污法開單加重告發處分，最高可處新台幣500萬元。

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現場災後廢棄物清理部分，環保局也限期要求業者盡快清除，避免二次污染並依法追究其相關責任。

台南市環保局表示，該公司去年間，因違法貯存廢塑膠、廢纖維等廢棄物違規情事，經環保局累計開罰9次，豈料又疑因未妥善管理收受貯存的易燃性廢棄物及產品固體再生燃料棒等，再度發生火災致嚴重影響環境。環保局除依法加重開罰外，也將廢止其再利用業者資格。

台南柳營科技工業區1家綠能科技工廠今天下午失火，火勢最大時，冒出滾滾黑煙。（民眾提供）

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