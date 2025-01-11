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    藍委批政府束手無策 打詐指揮中心反駁：增73億投入打詐

    行政院打詐指揮中心強調，今年特別編列打詐經費73億元，對抗網路新型詐騙。圖為行政院。（資料照）

    行政院打詐指揮中心強調，今年特別編列打詐經費73億元，對抗網路新型詐騙。圖為行政院。（資料照）

    2025/01/11 19:59

    〔記者鍾麗華／台北報導〕詐騙案件層出不窮，國民黨立委許宇甄質疑，賴清德總統就任7個多月，國人詐騙受損金額超過727億元，賴政府束手無策。行政院打詐指揮中心則強調，打詐成效顯著，絕無政府束手無策一事；今年特別編列打詐經費73億元，強化運用科技辦理網路詐騙偵查，輔助傳統辦案人力，以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。

    打詐指揮中心表示，經統計112年6月至113年11月，政府防詐宣導資訊觸及率達1億9044萬人次；攔阻1771萬餘通境外竄改來電詐騙、1237萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達近2萬件，攔阻金額達140億餘元；偵破電信網路詐欺集團3930件，查扣不法犯罪所得逾250億餘元。

    新內閣上任後即宣示政府打詐決心，行政院除推動完成「詐欺犯罪危害防制條例」及配套三法立法工作，大幅加重詐欺犯罪刑責，遏止詐騙，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，抑制詐騙集團不當利用金融、電信及網路工具犯罪；同時亦建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助，以保障人民權益。

    此外，行政院亦同步推動研修打詐行動綱領2.0版，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，注重數位經濟產業治理，並以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與措施，設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項目標，以延續跨部會合作機制，抑制詐欺犯罪。

    打詐指揮中心表示，政府深入評估詐騙犯罪的發展趨勢，為加強對詐騙集團的打擊力度，今（114）年度特別編列打詐經費73億元，期結合跨部會、跨機關的力量，逐步推動各項打擊詐騙措施，其中主要係強化運用科技辦理網路詐騙偵查，輔助傳統辦案人力，以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。

    打詐指揮中心強調，若無以上政府各部門強力執行各項打詐作為，詐欺被害案件數與財損數恐將更高。而面對詐欺犯罪的嚴峻挑戰，政府將持續跨部會共同研議各項防制措施，「不打更詐，越詐越打」盡全力守護民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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