火辣女網友傳早安圖 台中男解66萬定存險遭騙

太平區林男（中）要解定存投資，警方趕往阻詐。（圖由讀者提供）

2025/01/11 18:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區60多歲林男透過手機，誤入某「飆股」投資LINE群組，每天收到自稱「理財顧問」女網友發送獲利訊息，還頻接獲「早安圖」及火辣艷照問候，林男被重利沖昏頭，9日下午2時前往太平區元大銀行，要求解掉66萬元定存投資，警方趕往阻詐。

太平警分局今天表示，林男近1個月來頻遭「理財顧問」鼓吹投資虛擬貨幣，謊稱美股期貨獲利數倍，還有「國際投資者」分享營收百萬影片，女網友日夜傳訊問候，林男誤入陷阱趕往銀行解定存，要以小額投資賺生活費。

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警方表示，「理財顧問」要求林男向銀行行員誆稱「住家裝潢費用」，行員機警見林男說不出裝潢項目，通報警方趕到，警方檢視林男手機內「飆股」投資群組，相關火辣女網友、獲利百萬的理財顧問瞬間消失，林男傻眼直呼好運保住老本。

太平警分局長沈能成說，「投資詐騙」藉由各種管道入侵，呼籲民眾切勿相信網路虛假訊息，涉及到「錢的問題」一定要讓親友或警方知情，詳細查證避免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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