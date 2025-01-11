甜蜜復仇！爸曾遭詐騙300多萬 兒計逮車手法辦

警方與被害人聯手計逮宋姓車手。（圖由民眾提供）

2025/01/11 18:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市李姓男子在臉書遇到詐騙集團設套，而他的父親去年10月才被詐團騙了300餘萬元，他對詐團深惡痛絕，因而與警方聯手計逮26歲宋姓車手，一吐心中不快。

小港分局小港派出所日前接獲36歲李男報案，稱於臉書看到投資股票廣告並加入號稱投資理財群組，群組成員誆稱下載假app「imToken」註冊交易帳戶，購買數位貨幣可獲得鉅額獲利，要求李男交付新臺幣50萬元。

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李男加入了群組，卻轉頭警方報案，因李男父親於去年10月曾遇投資型詐騙並損失300餘萬元，李男對此類型詐騙行為強烈不滿，遂與警方聯手計逮車手法辦。

警方獲報即組成專案小組並佈線計誘查緝，假藉配合詐團成員欲投入資金投資，請李男配合計誘詐團成員，雙方約定8日在港平路某超商交錢，待車手現身，專案人員當場一擁而上，將取款車手壓制逮捕並查扣相關證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

小港分局長陳楨筌呼籲，民眾切勿輕易相信投資廣告及加入來路不明的飆股群組，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大廣告，即為假投資真詐財的警訊；民眾如有任何疑問，可隨時撥打撥打「110」或警政署「165反詐騙專線」諮詢。

詐團利用假app「imToken」設套，誘使被害人上當。（圖由民眾提供）

警方依法將宋姓車手送辦。（圖由民眾提供）

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