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    台中8旬婦失蹤 2天後出現在6公里外菜園端坐險凍僵

    陳婦清晨失神坐在臨港路二段菜園。（讀者提供）

    陳婦清晨失神坐在臨港路二段菜園。（讀者提供）

    2025/01/11 17:27

    〔記者黃旭磊／台中報導〕強烈大陸冷氣團來襲，台中市龍井區濱海社區體感溫度下探攝氏10度，沿海居民於5日清晨7時巡視臨港路二段菜園，發現迷途婦僅穿單薄外套，失神端坐菜園，警方查出，陳婦（83歲）兩天前出門運動未歸，與兒子重聚竟像孩子般撒嬌說，「冷到超痛苦，找不到回家路。」

    烏日警分局今天表示，臨港路2段89巷自家菜園通報有婦人走失，屋主稱一早巡視菜園，驚見婦人坐在椅子上，嚇得趕緊報警，龍津派出所員警到場，查出婦人特徵與臉書社團Po文協尋對象一致，通報家屬後得知婦人姓陳，住家在6公里外社區。

    陳婦兒子獲報趕到龍津派出所，見母親穿薄外套，忍受10多度低溫徒步走到沿海菜園，見母親臉頰被低溫凍紅、四肢冰冷，心疼擁抱母親，陳婦則像小孩一樣對兒子撒嬌說，冷到超痛苦，找不到回家的路。

    陳婦說，習慣出門運動好幾年了，不知為何突然找不到回家的路，因體力不支加上氣溫驟降，凌晨跑進菜園避寒休息，期間沒吃、沒喝水，凍到快要活不下去。陳婦兒子感謝警方及熱心民眾幫忙，強調將在媽媽衣服繡姓名及聯絡電話，若不慎走失也好辨識。

    烏日警分局長尤啓南表示，冷氣團一波波來襲，家中長輩若記憶力減退，建議攜帶愛心手鍊，讓員警在最短時間協助平安返家。

    陳婦失聯兩天，家屬著急Po網尋人。（讀者提供）

    陳婦失聯兩天，家屬著急Po網尋人。（讀者提供）

    陳婦（左）與兒子重聚時竟像孩子般撒嬌說：「找不到回家路。」（讀者提供）

    陳婦（左）與兒子重聚時竟像孩子般撒嬌說：「找不到回家路。」（讀者提供）

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