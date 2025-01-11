民眾黨「釘孤枝」嗆司法 法務部示警：4狀況恐涉刑事責任

民眾黨今號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，群眾於午後陸續集結高喊「綠色威權、司法不公」。（記者劉信德攝）

2025/01/11 17:26

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨今（11日）號召支持者上街「釘孤枝」抗議司法不公，而立法院下週一（13日）將以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」為題安排專題報告，備受關注。法務部書面報告表示，尊重合法辦理的集會遊行，但若有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員，可能涉及刑法妨害公務罪、恐嚇罪或妨害名譽罪等8種罪名。

前民眾黨主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨今天下午在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公。排案召委、民進黨立委鍾佳濱則排定，立法院司法及法制委員會下週一邀司法院、法務部就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。法務部書面報告稍早已送抵立法院。

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針對集會遊行可能涉及的刑事責任，法務部說明，憲法第14條規定人民有集會的自由，此與憲法第11條規定的言論、講學、著作及出版的自由，同屬表現自由的範疇，為實施民主政治最重要的基本人權。另為保障人民集會、遊行的自由，維持社會秩序，集會、遊行應依集會遊行法的相關規定辦理，於符合集會遊行法所辦理的集會遊行，本部予以尊重。

不過，法務部提醒，惟集會遊行中，因個案具體狀況，如有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員可能涉及下列罪名：包括刑法第135條妨害公務罪、刑法第136條聚眾妨害公務罪、刑法第149條聚眾不解散罪、刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪、刑法第153條煽惑他人犯罪或違法抗命罪、集會遊行法第29條不遵從解散及制止命令之罪、刑法第305條恐嚇罪、以及刑法第309條妨害名譽罪。

法務部表示，有關號召民眾上街對抗司法審判者是否為妨害司法公正罪的現行犯，本部對於符合集會遊行法所辦理的集會遊行，基於對於表意自由的保障，均予以尊重。

法務部說，惟集會遊行中是否涉及相關刑事責任，仍應視具體個案，視號召的內容是否涉及恐嚇內容、煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒合法命命，號召者有無強暴脅迫的意圖、是否已聚眾，是否經命令解散而不解散、是否已構成恐嚇、妨害名譽、妨害公務、侮辱公務員等相關法律的構成要件後，再視相關行為是否構成刑事訴訟法第88條第2項、第3項所定的現行犯或準現行犯判斷。

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