地檢外尋仇砍人「改換鐵棍」 判刑6月可易科罰金

宜蘭20歲蔣男去年4月糾眾，在地檢署外附近街口，將曾有嫌隙的吳男攔下，手持西瓜刀砍傷吳以及其友人游男，被警方移送法辦。（記者王峻祺翻攝）

2025/01/11 17:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭20歲蔣男去年4月糾眾，在地檢署外附近街口，將曾有嫌隙的吳男攔下，手持西瓜刀砍傷吳及其友人游男，再以鐵棍毆打，游身中3刀送醫撿回一命，檢方依殺人未遂等罪起訴。地院審理後認為，蔣男等人砍人後換成鐵棍，未有致人於死意圖，變更法條為傷害罪，雙方庭外和解撤回告訴，一審最後依聚眾強暴脅迫罪判6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，蔣男與游男、吳姓男子先前曾發生糾紛，蔣於去年4月16日晚間自社群限時動態得知吳男行蹤，立即夥同張男、羅男、簡男及朱男等人，分別駕駛2輛轎車，前往宜蘭市縣政西路與縣政九街口堵人，攔下騎機車的吳與游男後，以西瓜刀及鐵棍襲擊。

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羅男先以西瓜刀畫傷吳男手臂後，又砍傷游男頭部、背部，見游男痛苦倒地後，改與蔣男、張男用鐵棍、徒手毆擊，簡男和朱男未動手但在旁助威。檢方依殺人未遂罪與聚眾強暴脅迫罪起訴蔣男等人。

法官審酌，蔣男等人犯後坦承不諱，但否認有殺人意圖，見游男遭砍倒地後，改以鐵棍毆打，游男也證稱「感覺力道沒有很大，但是傷口蠻深的」，加上羅、張稱不認識游，足見並無故意殺人意圖，從殺人未遂罪變更法條為傷害罪。

傷害罪屬告訴乃論，游男、吳男與蔣男等人已於庭外和解撤回告訴。聚眾強暴脅迫罪因部分事證明確，宜蘭地院一審判3人各處有期徒刑6月、簡男及朱男各處5月，得易科罰金，1000元折算1日，全案可上訴。

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