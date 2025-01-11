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    首頁　>　社會

    車手遇警交出金融卡坦承犯行 法官罕見判免刑

    邵男遇到警察，坦承犯行且交出金融卡，法院判免刑，圖為警察抓車手（圓圈處）畫面，與本案無關。（警方提供）

    邵男遇到警察，坦承犯行且交出金融卡，法院判免刑，圖為警察抓車手（圓圈處）畫面，與本案無關。（警方提供）

    2025/01/11 16:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕打詐新四法上路，新增偵查自白，且繳交犯罪所得，可減刑甚至免刑，台中邵姓男子去年騙取陳姓婦人2張金融卡，才15分鐘就遇到員警盤查，他主動交出金融卡供員警扣押，並同意搜索其身體、背包，當日警詢中坦白犯行，台中地院罕見判他免刑。

    「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」及「洗錢防制法」等打詐新四法，去年陸續修正施行，其中，「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」都規定，車手等被告，如於檢警偵查且法院審理時始終自白（坦承犯行），繳交所有犯罪所得，可減刑甚至免刑。

    判決書指出，邵男去年加入暱稱「呼雅」、「老王法」的詐欺集團，詐團假冒警察與檢察官，打電話向陳姓婦人謊稱涉入刑案，要求陳婦交出銀行金融卡與密碼，陳婦先說出密碼後，詐團指派邵男，於去年5月29日下午1時許，向陳婦取得兩張金融卡（提款卡）。

    邵男得手後，還不到15分鐘，他蹲在路邊抽菸，巡邏員警盤查詢問時，他主動交出金融卡（即全部犯罪所得），也同意員警搜索身體與背包，且於警訊至檢方偵查，全面坦白犯行，檢方依觸犯三人以上冒用公務員名義共同犯詐欺取財罪起訴。

    法官認為，他主動交出婦人受騙的2張金融卡，供員警扣押全部犯罪所得，更充分配合員警辦案，自願受到全面搜索扣押，完整供出犯罪脈絡，可見知所悔悟，屬於自首犯行，具積極悔過自首，全面配合檢警，被害人損失全面受到回復情況，當依法免除其刑，判決免刑，但扣案的手機（犯罪工具）沒收，可上訴。

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