柯文哲等4人抗告案何時裁定 高院：還在閱卷無確定時間

台北市前市長柯文哲等4人抗告案何時裁定，高院今天上午表示，目前沒有確定的時間。（資料照）

2025/01/11 15:38

〔記者林嘉東／台北報導〕有關台北市前市長柯文哲等4人抗告案，高等法院今（11）上午表示，有關柯文哲等4人抗告案，由於柯文哲等4人的卷證繁多，高院合議庭仍在審閱卷證中，是否今日會做出裁定，目前還沒有確定的時間。

台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等案，台北地院本月2日更裁裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人，皆羈押禁見3個月，本月3日起，沈、李、應3人陸續提起抗告，最後一位柯文哲昨天中午提抗告，北院昨天下午已將柯等4人抗告案相關卷證送交高等法院。由於柯文哲等4人的卷證繁多，高院合議庭仍在審閱卷證中。

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北院已排定1月23日首度召開準備程序庭，將提訊李文宗、傳喚獲交保的台北市前副市長彭振聲、都發局總工程司邵琇珮等3人開庭。

台北地檢署去年12月26日偵結京華城等案，認定時任台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，涉收受沈慶京1710萬元賄賂，圖利讓京華城、鼎越公司取得121億餘元不法利益，依涉犯貪污治罪條例中的違背職務收賄罪、圖利罪，以及刑法公益侵占、背信等4罪起訴柯，求刑28年6月，及涉行賄的沈慶京、收賄的應曉薇及李文宗等同案被告10人。

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