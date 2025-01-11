台南鹽水機車撞小貨車 8旬騎士夫婦卡車底下遭拖行雙亡

1輛機車在台19線、台南鹽水舊營路口遭小貨車衝撞，造成騎士夫婦連機車被壓在車頭底下拖行10多公尺，現場急救後送醫仍告不治。（民眾提供）

2025/01/11 13:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水區三明里舊營今天（11日）上午10點多驚傳死亡車禍，1輛機車在路口遭小貨車衝撞，造成騎士夫婦連機車被壓在車頭底下拖行10多公尺，2人傷重不治；確切車禍原因有待警方調查釐清。

這起車禍約在今天上午10點20分發生，台19線和鹽水區舊營聚落入庄路口，小貨車直行台19線，機車疑要轉入舊營地區，兩者發生碰撞。台南市消防局第一大隊獲報出動鹽水、新營等分隊4車10人前往救援。

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機車騎士84歲賴姓老伯、後座乘客84歲盧姓老婦當場倒地不起，2人頭部因撞擊，頭有外傷，失去呼吸、心跳，救護員將2人急救後，分別載往柳營、佳里奇美醫院救治，仍告不治。

2名傷者為夫婦關係，與小貨車發生碰撞後，連人帶車卡在車頭底下拖行10多公尺後，衝向台19線路旁護墩才停下，經急救仍傷重不治。確切車禍原因，由新營警分局調查釐清。

1輛機車在路口遭小貨車衝撞，造成騎士夫婦連機車被壓在車頭底下拖行10多公尺才停住。（民眾提供）

現場急救機車夫婦。（民眾提供）

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