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    首頁　>　社會

    苗栗男子2案被通緝 不配合交通稽查想落跑仍被逮

    彭姓男子因涉及侵占及傷害案遭通緝，因交通違規遇警方盤查，欲落跑仍被苗栗警方逮捕歸案。（警方提供）

    彭姓男子因涉及侵占及傷害案遭通緝，因交通違規遇警方盤查，欲落跑仍被苗栗警方逮捕歸案。（警方提供）

    2025/01/11 13:51

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警察分局南苗派出所員警於日前執行巡邏勤務時，巡經苗栗市新東街一巷道時，發現1輛小客車路邊起步未打方向燈，即趨前攔檢盤查，惟彭姓男子見警神情緊張，涉嫌向員警丟擲身上攜帶物並拔腿狂奔，所幸員警反應靈敏立即追上，並通報警方支援將彭男逮捕，查出彭涉及傷害及侵占案遭通緝，全案偵訊後

    移送桃園地方檢察署歸案。

    苗栗警分局今（11）日提醒，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝，另呼籲民眾如有發現可疑人士或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

    苗栗警方說，巡邏警方發現彭男（34歲）因交通違規盤查，乃攔下盤查，並請他提供證號欲告發並查證身分時，該男子神情異常緊張不願配合，經員警多次詢問並確認身分後，發現彭男係因涉嫌侵占、傷害等案經桃園地檢署發布之通緝犯，員警請求支援警力並欲逮捕當下，彭男即向員警丟擲身上攜帶物並拔腿狂奔，所幸員警反應靈敏立即追上，同時通報支援警力趕到現場後將彭男逮捕，全案訊後移送桃園地檢署歸案。

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