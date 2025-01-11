合歡山追雪一夜沒睡 小客車下山失控撞山壁側翻卡山溝1傷

合歡山賞雪後下山，轎車在台14線埔里蜈蚣里路段，衝向對向車道撞山壁後四輪騎上山壁。（埔里警方提供）

2025/01/11 13:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山這兩天入夜後即下冰霰或霰夾雪，很多人上山追雪徹夜未眠，有年輕人開車載著3名友人下山，行經台14線63.9K埔里路段，一閃神即衝到對向車道，直接撞山壁側翻，四輪騎上山壁後卡住，所幸僅坐副駕駛座的女乘客頭部有擦傷，其他則未受傷，4人蹲在路邊等待救援，疲累又驚惶。

19歲黃姓男子是在9日下午載著3名友人上合歡山追雪，9日深夜到10日凌晨，合歡山武嶺等地區陸續下冰霰，並偶爾有霰夾雪，黃男和同行友人開心地在武嶺賞雪拍雪，很睏時就在車上小憩一下。10日清晨開車下山，由於黃男與友人們徹夜未眠，車子開到台14線63.9K埔里鎮蜈蚣里路段，突然車子偏移隨即衝向對向車道，撞上山壁後側翻，四輪騎上山壁。

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黃姓駕駛和車內乘客慢慢地從車內爬出，疲憊地蹲在路旁。埔里警方獲報後趕到現場，所幸僅19歲女乘客頭部有輕微擦傷，其他人都沒有受傷，受傷女乘客很快即被送往埔榮醫院接受檢傷與治療。

黃姓駕駛酒測值為0，警方推測是駕駛太過疲累而發生該起車禍。埔里警分局提醒，駕駛人若感到疲憊或身體不適，應立即停車休息或更換駕駛，長途行車更應有充足的休息，確保精神和體力在好的狀態再開車。

轎車撞山壁側翻騎上山壁，駕駛和乘客蹲坐在路旁等待救援。（埔里警方提供）

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