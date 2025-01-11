女業務衝業績賤賣12輛車 害公司慘賠452萬元

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/01/11 12:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台東某家汽車公司徐姓女業務員為拚業績，屢以低於車廠建議售價數萬元不等價格賤售，買到的人賺到，公司卻越賣賠越多，她賣12輛車造成公司得賠付368萬餘元，加上被她侵占近84萬元，總計損失452萬餘元，台東地方法院判她全部要賠還公司。

徐女於民國105年起至110年止，任職於台東某汽車公司，擔任汽車銷售員，負責汽車銷售、處理汽車買賣、交車、協助辦理貸款等事宜。她為維持每月之銷售業績，以低於車廠建議售價之方式售車，又為補足先前出售車輛實際成交價與車廠建議最低售價之差額，自108年間起，犯下業務侵占、背信、行使偽造私文書等行為，藉此維持其銷售業績，並補足實際成交價與車廠建議最低售價之差額。

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該汽車公司及車主察覺有異，進行清查，共有12輛車有被賤賣情形，都遠低於車廠建議售價數萬元，其中一部差額達13.5萬元，車廠建議售價80.5萬，她67萬就賣了。她以賣後車補前車差額方式作假帳給公司，又侵吞賣方支付公司的款項，越補越大洞。

汽車公司在查覺異狀後清查出她販售的12輛車所造成公司賠付車廠差額、車貸、侵吞款項，總計452萬餘元，其中一部車向買主收了93萬元，卻僅交付公司9萬1千元。讓她賣越多，公司賠越多，其中一部車，公司賠的比車輛成交價還多，車廠建議售價83.5萬元，成交價77.5萬元，她收取車輛款項71萬元後，全數侵占用以補足先前因低價售車產生之差額，並冒用買方之名義，偽造簽名用來申請82萬元之車貸，造成公司賠付82萬元。

汽車公司就已賠付368萬餘元，及被侵占84萬餘元，追究刑事責任及民事賠償，徐女認罪也願賠，台東地方法院在刑事上依徐女犯業務侵占罪判刑10月，民事上依公司請求全額賠付452萬餘元。

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