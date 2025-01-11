慣竊又應徵百貨櫃少 這次搬走專櫃14萬元保養品

林男5次以職務之便得到的鑰匙潛入倉庫行竊。 （記者鄭景議翻攝）

2025/01/11 12:40

〔記者鄭景議／台北報導〕遠東SOGO台北忠孝館克蘭詩專櫃，上月12日發現商品短少，知名保養品LA MER海洋拉娜、紐約保養品牌Kiehl’s契爾氏等多項商品遭竊，損失14萬500元，大安分局警方獲報後，發現34歲林男涉有重嫌，且林男多次用相同手段假打工真盜竊，警方本週二前往林男住處逮捕他，依法送辦。

據了解，林姓男子已非第一次用假打工真盜竊的手段偷東西，有數項竊盜前科，在各百貨專櫃及寶雅、全聯等藥妝店及超市，都有用過同樣手法；林男趁著去年11月SOGO週年慶期間缺人手，應徵克蘭詩專櫃，11月到職後，5次以職務之便得到的鑰匙潛入倉庫行竊。

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警方調查，林男都會利用上午還沒開店之際下手，他共偷走LA MER海洋拉娜乳霜、舒芙乳霜、濃萃雙重修護精華及Kiehl’s契爾氏金盞花B5保濕修護精華乳液等價值不菲保養品，合計14萬500元。

專櫃主管上月發現商品遭竊後，調閱監視器認為已經離職的林男涉有重嫌，且林男時常因為上下班時間異常，被主管責罵，因此通報大安分局警方。

警方本月7日持台北地方法院核發搜索票前往林男住處搜索，除了搜出數樣專櫃保養品，另外又發現林嫌屋內藏有安非他命吸食器、殘渣袋以及一粒眠液體等違禁品，林男宣稱保養品偷來後皆是自用及送親友，警方依刑法竊盜罪及毒品危害防制條例法辦，並持續追查毒品來源。

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警方本月7日持台北地方法院核發搜索票前往林男住處搜索，除了搜出數樣專櫃保養品，另外又發現林嫌屋內藏有安非他命吸食器、殘渣袋以及一粒眠液體等違禁品。（記者鄭景議翻攝）

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