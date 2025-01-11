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    台中男酒駕闖紅燈碰撞！2車撞毀「火雞肉飯」店門5傷

    遊園路「火雞肉飯」便當店遭車禍波及。（圖片由讀者提供）

    遊園路「火雞肉飯」便當店遭車禍波及。（圖片由讀者提供）

    2025/01/11 11:49

    〔記者黃旭磊／台中報導〕強烈大陸冷氣團來襲，台中大肚山區今天凌晨4時13分一輛白色轎車闖紅燈，遭銀色休旅車未減速對撞，兩車高速撞擊後衝向遊園路二段路邊「火雞肉飯」便當店，撞毀鐵門餐桌，駕駛及乘客5人肢體擦挫傷，所幸未有生命危險，警方查出林男酒測超標，依公共危險罪嫌送辦。

    大肚山區凌晨體感低溫不到10度，林男（24歲）駕駛白色現代轎車，沿遊園路二段往台中監理所方向闖紅燈，遭路口日系進口五門Lexus休旅車未減速撞擊，兩車對撞後直接衝進遊園路二段旁便當店，撞毀店家鐵門及用餐桌，車體凹毀變形，車內5人在寒風中開門下車哀嚎。

    烏日警分局交通分隊分隊長劉于豪說，林男疑似酒駕載陳男（38歲）闖紅燈，Lexus休旅車由林男（31歲）駕駛載林男（48歲），林女（49歲），5人肢體擦挫傷送醫急救，並無生命危險，林男酒測超標，調查蒐證後依涉犯刑法第185之3條公共危險罪嫌送辦，肇事原因由交大鑑定單位及檢方查辦。

    烏日警分局長尤啓南表示，台中市在新年期間啟動2025「交通安心大執法」，嚴捉酒駕，呼籲駕駛人切勿闖紅燈搶快通行，也不可酒後駕車確保安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    銀色Lexus休旅車失速撞進遊園路騎樓。（圖片由讀者提供）

    銀色Lexus休旅車失速撞進遊園路騎樓。（圖片由讀者提供）

    白色現代轎車與Lexus休旅車在遊園路口對撞。（圖片由讀者提供）

    白色現代轎車與Lexus休旅車在遊園路口對撞。（圖片由讀者提供）

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