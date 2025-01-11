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    桃警查緝違規微電車201件中 有162件非本國人

    警方持續加強查緝違規的微型電動二輪車。（警方提供）

    警方持續加強查緝違規的微型電動二輪車。（警方提供）

    2025/01/11 12:11

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕微型電動二輪車（俗稱微電車）掛牌新制去年11月30日上路，桃園市政府警察局加強查緝，1個月下來累計取締違規案件201件，取締對象是非本國人的案件多達162件、約占8成，市警局交通警察大隊長李維振說，將持續到各工業區以多國語言版文宣來宣導外籍勞工掛牌，並針對各工業區聯外道路與火車站等地加強查緝。

    依據「道路交通管理處罰條例」規定，未領用牌照行駛微電車，將被處以1200元以上、3600元以下罰鍰，而騎微電車雖不需要考取駕照，但未滿14歲者駕駛微電車，仍會被處以600元以上、1200元以下罰鍰。

    警方去年11月30日起，加強取締微電車違規，共已查獲201件違規，其中以未領用牌照行駛的案件為主，多達195件、占總數97%，至於取締對象，多是外籍勞工，違規162件、占了總數的8成左右。

    李維振提醒，新法上路後，民眾選擇合法微電車並完成車輛登記與投保強制汽車責任保險等，並應遵守配戴合格安全帽、後座不得載人、時速不得超過25公里、禁止行駛於人行道與自行車道等規定，若是酒後騎微電車，也會應酒駕被開罰2400元。

    警方持續加強查緝違規的微型電動二輪車。（警方提供）

    警方持續加強查緝違規的微型電動二輪車。（警方提供）

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