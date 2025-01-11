為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    摔打掌嘴！高雄3個月雙胞胎女嬰疑遭保母施虐 母心痛喊告

    媽媽心痛發文指控保母虐嬰。（圖擷取自網路）

    媽媽心痛發文指控保母虐嬰。（圖擷取自網路）

    2025/01/11 11:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林姓保母被家長指控涉嫌凌虐3個月雙胞胎女嬰，媽媽發文指控，從監視器看到孩子被拳打、硬塞奶嘴大力搖晃頭部、嘴巴塞布巾，「邊看邊流淚邊發抖」，經驗傷雙胞胎姊姊頭骨骨裂，一定提告。

    高市社會局今（11）日表示，社工昨天陪同案母攜雙胞胎姊妹至醫院驗傷，初步檢查兩人身體外觀及口腔皆無明顯外傷，抽血檢查正常，惟姊姊有頭骨骨裂情形，無腦部出血 。案母已委任律師，將對保母提告，家防中心後續依調查結果召開研商會議，認定是否違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事。

    該名母親心痛發文說，一閉眼，畫面跳出孩子無助的被虐待畫面，從監視器看到無數令她心痛、心碎的畫面，寶寶用摔的、用拳頭打寶寶、硬塞奶嘴大力搖晃頭部，甚至不讓寶寶哭、嘴巴塞布巾，不讓她哭出聲、用手掌打寶寶嘴巴、餵奶寶寶稍有哭泣喝得不順就用奶瓶硬塞嘴巴大力搖晃寶寶、讓寶寶趴著哭喊也置之不理看手機，然後粗暴的抓起來搖晃，諸多的惡行，「心都碎了」。

    她說，在社會局處的安排下到醫院幫雙胞胎寶寶做一系列的檢查，雖然無任何明顯外傷，但姊姊頭骨有骨裂，監視器畫面證據都在，驗傷單也出來了，「我一定會提出告訴，要讓不好的人得到應有的懲罰」。

    社會局已暫停林女新收托兒童6個月，另依兒少法規定限期改善，若調查確定違反兒少法，將裁處6萬元至60萬元罰金、得公布姓名，並廢止居家托育登記，終生不得擔任居家托育人員。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播