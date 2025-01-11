為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台東關山警分局武陵派出所長交接 布農耆老穿傳統服戴山羌頭飾觀禮

    台東縣警察局關山分局所長交接典禮，耆老余新民頭戴山羌頭飾，並穿著傳統服飾出席，展現對於典禮重視。 （記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局關山分局所長交接典禮，耆老余新民頭戴山羌頭飾，並穿著傳統服飾出席，展現對於典禮重視。 （記者黃明堂翻攝）

    2025/01/11 13:00

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局昨（10）日辦理武陵派出所卸、新任所長交接典禮，儀式由分局長鍾國楨布達，所內同仁及地方仕紳等約30人觀禮祝賀，其中布農耆老余新民頭戴山羌頭飾，並穿著傳統服飾出席，展現對於典禮重視之程度及期待。

    布達典禮時氣溫雖低，但各級民意代表及地方人士踴躍出席，包括縣議員陳宏宗、古志成、延平鄉機要秘書林耀睿、武陵村長胡忠明、永康村長王自立、消防隊小隊長邱政財、社區整體照顧體系管理師王美淨、武陵國小教師胡忠孝、山地義警等，最後在全體合影下，圓滿完成這場簡單隆重的布達典禮。

    分局長鍾國楨致詞時表示，新任武陵派出所長葉有振是鹿野鄉瑞豐村子弟，警專第12期畢業，期間擔任過交通、刑事及派出所員警，可說資歷非常完整，而且實務經驗非常豐富。105年自北部調回台東縣警察局，並調派至關山分局服務鄉里，此次獲拔擢為武陵派出所所長一職，便是希望藉由他的長才，為轄區治安及交通盡一份心力。

    鍾國楨說，除此之外，從典禮上各級民意代表及地方人士出席的狀況，可看出葉有振深耕地方有成，對於往後在警政勤務的推動上，有一定的加分效果，期勉新任葉所長「發揮所長、任重道遠」，並以熱忱服務鄉親，才不負各界的期望；卸任的所長邱宏仁因身體健康關係需要休養，期望他能夠儘速康復，再回到工作崗位上，繼續為鄉親們服務。也祝福在場所有人新年快樂、萬事如意。

    台東縣警察局關山分局昨（10）日辦理武陵派出所卸、新任所長交接典禮。 （記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局關山分局昨（10）日辦理武陵派出所卸、新任所長交接典禮。 （記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播