台東關山警分局武陵派出所長交接 布農耆老穿傳統服戴山羌頭飾觀禮

台東縣警察局關山分局所長交接典禮，耆老余新民頭戴山羌頭飾，並穿著傳統服飾出席，展現對於典禮重視。 （記者黃明堂翻攝）

2025/01/11 13:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局昨（10）日辦理武陵派出所卸、新任所長交接典禮，儀式由分局長鍾國楨布達，所內同仁及地方仕紳等約30人觀禮祝賀，其中布農耆老余新民頭戴山羌頭飾，並穿著傳統服飾出席，展現對於典禮重視之程度及期待。

布達典禮時氣溫雖低，但各級民意代表及地方人士踴躍出席，包括縣議員陳宏宗、古志成、延平鄉機要秘書林耀睿、武陵村長胡忠明、永康村長王自立、消防隊小隊長邱政財、社區整體照顧體系管理師王美淨、武陵國小教師胡忠孝、山地義警等，最後在全體合影下，圓滿完成這場簡單隆重的布達典禮。

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分局長鍾國楨致詞時表示，新任武陵派出所長葉有振是鹿野鄉瑞豐村子弟，警專第12期畢業，期間擔任過交通、刑事及派出所員警，可說資歷非常完整，而且實務經驗非常豐富。105年自北部調回台東縣警察局，並調派至關山分局服務鄉里，此次獲拔擢為武陵派出所所長一職，便是希望藉由他的長才，為轄區治安及交通盡一份心力。

鍾國楨說，除此之外，從典禮上各級民意代表及地方人士出席的狀況，可看出葉有振深耕地方有成，對於往後在警政勤務的推動上，有一定的加分效果，期勉新任葉所長「發揮所長、任重道遠」，並以熱忱服務鄉親，才不負各界的期望；卸任的所長邱宏仁因身體健康關係需要休養，期望他能夠儘速康復，再回到工作崗位上，繼續為鄉親們服務。也祝福在場所有人新年快樂、萬事如意。

台東縣警察局關山分局昨（10）日辦理武陵派出所卸、新任所長交接典禮。 （記者黃明堂翻攝）

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