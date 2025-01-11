代購精品公司欠稅217萬 被查封80個包包、40箱保養品

法務部行政執行署桃園分署查封精品包包等商品。（桃園分署提供）

2025/01/11 11:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1間經營國外精品代購與訂製手工包包的公司，因未繳納所得稅、全民健康保險費、勞工保險費超過217萬元，已被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，該公司負責人請求分期繳納卻總是違反承諾，桃園分署9日強制執行，已查封該公司80個包包與保養品等商品。

桃園分署指出，該公司負責人2023年12月間出境，至今未歸，卻仍在粉絲專頁上開直播代購國外精品等，顯示該公司維持營運，負責人卻拒絕履行應繳義務；桃園分署多次派員前往該公司，得到的答案，都是負責人透過員工轉達「將回國處理，否則也會由員工繳納，請求桃園分署不要執行」。

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豈料該公司負責人始終違反承諾，桃園分署去年12月間發出最後通牒，該公司仍未妥善因應，桃園分署9日派員前往該公司，查封80個包包與40箱化妝水、乳液、卸妝水等，桃園分署強調，該公司負責人若仍不出面處理，查封的商品將會被依法進行拍賣。

法務部行政執行署桃園分署查封精品包包等商品。（桃園分署提供）

法務部行政執行署桃園分署查封精品包包等商品。（桃園分署提供）

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