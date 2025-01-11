台中酒駕男「屎遁」拒測挨罰18萬 打官司要求撤罰踢到鐵板

陳男「屎遁」不現身，親友還把鐵門拉下，法院認定他展現拒測之意，判決他敗訴確定，圖為台中警方取締酒駕。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/11 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子闖紅燈，警方攔查發現他酒駕，他也坦承酒後開車，卻又說自己瀉肚子，如果警察不讓他如廁，他會在警察面前拉屎，不料，他進入民宅後就不再現身，親友把大門拉下，警方離去後開出18萬元罰單並吊銷駕照3年，陳男提出行政訴訟，主張警察沒宣讀權利，沒告訴他拒絕酒測的法律效果，況且他也沒有拒測，法官認為他屎遁又拉下鐵門，已表明是拒測，駁回陳男之訴確定。

判決書指出，陳男於2023年12月11日夜間開車闖紅燈，被中市警局第五分局員警攔查，他坦承自己酒駕，不料，警方擬酒測之際，他卻說自己拉肚子，急於上廁所，經員警同意後，他進入一處民宅，親友還在6分鐘後，在員警的面前拉下房屋的鐵捲門，讓員警無法與陳男接觸，員警遂認定陳男有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」，依「道路交通管理處罰條例」，於去年（2024年）3月開出18萬元、吊銷汽車駕駛執照3年、應參加道路交通安全講習的罰單。

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陳男不服裁罰，向台中高等行政法院提起行政訴訟，他說，警方同意他上廁所，卻沒有告知他，拒測酒測的法律效果（指拒絕酒測會受到何種處罰）；他強調，員警同意他進入住宅如廁後，他反覆表明自己會接受酒測，也坦承自己有飲酒，並無刻意躲避拖延，沒有消極拒測，住在民宅的租客關閉大門，並非他所能控制。

陳男還強調，台北市在2022年有一類似狀況，當事人跑回家，警員於門口大聲宣讀拒測的法律效果，台中警方卻沒這樣做，他聲明罰單撤銷。

法官認為，勘驗筆錄顯示，陳男員警表示快要拉肚子、不然直接在員警面前拉屎，在員警同意後進入屋內就沒有再出來，過6分鐘後，親友竟然當著員警的面前，將鐵門拉下，陳男行為已表明拒絕酒測。

法官強調，陳男雖主張員警也可以民宅外，宣讀拒絕酒精檢測的法律效果，但是，如果陳男使用不正確手段，讓員警無法告知法律效果，這不僅是展現拒測之意，更讓員警在客觀上無法告知法律效果，而非員警不願為之，據此判決陳男敗訴，全案確定。

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