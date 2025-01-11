痴情男花百萬買「破壞感情」專案 安排「暗黑妹子」想讓前女友離婚

施姓男子難忘舊愛，向徵信社購買100萬元購買「破壞感情」專案仍落空。示意圖。（資料照）

2025/01/11 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕施姓男子難忘陳姓前女友，他找上徵信社協助探查陳女近況，得知陳女已結婚，但跟丈夫胡男疑似感情不好，施男起心動念想復合，在徵信社人員鼓動下，花了100萬元購買「破壞感情」專案，由徵信社安排八大女公關接近胡男，但施男等了幾個月都沒消息，自認受騙上當，提告向徵信社求償100萬，法官判徵信社須返還這筆費用。

判決指出，施姓男子與陳姓前女友分手後，一直陷在兩人過去甜蜜的回憶裡，難忘舊愛的他，上網找到某徵信社，徵信社先收了他3萬元，幫忙探查陳女近況；3天後，徵信社人員拿出跟拍陳女和胡男的影片，還跟施男說，陳女已經結婚，但跟胡的感情疑似生變，施男得知此事後大為振奮，徵信社人員順勢告訴施男，公司有推「破壞感情」專案，但要價不便宜，探詢施男有無考慮購買。

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施男聽完徵信社介紹，激動表示：「他們都快分開吵到要離婚了，你們要不要評估看看有沒有執行機會吧」、「目前的狀況以你們再推一把應該就成了」，於是拿出100萬元購買專案，打算由徵信社安排八大女公關接近胡男，介入陳、胡兩人婚姻後，迫使他們離婚；2020年4月，施男等不及詢問工作進度，徵信社人員僅口頭表示已安排女公關故意擦撞胡男機車，會逐漸進行接近工作等，但施男要求他們出示相關工作報告，徵信社都拒絕提供。

施男起疑，私下透過臉書訊息詢問胡男求證，胡男說，這段時間沒有女公關接近過他，施男自認受騙，於是報警提告，但檢方偵查時，徵信社拿出工作報告，辯稱確實有調查陳女及胡男，檢方認為徵信社沒有詐欺行為，偵結處分不起訴。

施男不服，另提民事求償100萬元，高雄地方法院審理時，法官認為，根據雙方簽定的合約，徵信社應該替施男進行「感情破壞」，但徵信社拿出的工作報告，只是調查、沒有破壞，因此已違反雙方約定，因此判徵信社應返還100萬元，可上訴。

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