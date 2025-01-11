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    首頁　>　社會

    台中「酒駕男」打死老婆認養的貓 法官認定他「特別惡性」加重其刑

    林男之妻很有愛心而認養貓兒「圓圓」，卻被丈夫活活打死，兩人也於1個月後離婚。（示意圖）

    林男之妻很有愛心而認養貓兒「圓圓」，卻被丈夫活活打死，兩人也於1個月後離婚。（示意圖）

    2025/01/11 09:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子有酒駕前科，他的妻子很有愛心，認養小貓「圓圓」，不料，林男卻於2022年6月，不滿「圓圓」抓咬，徒手並持塑膠水管、拖鞋，把「圓圓」活活打死，夫妻2人也於1個月後離婚，台中地院審理時，認為他在酒駕執行後的5年內，又再犯打死貓一案，顯示他特別惡性且對刑罰反應力薄弱，應加重其刑，依「故意傷害動物致重要器官功能喪失罪」判處拘役40日，可易科罰金。

    起訴書指出，林男於2018年酒駕，被台中地方法院依公共危險罪判刑3月，2019年5月易科罰金執行完畢，林男明知不得騷擾、虐待或傷害動物，竟基於故意傷害動物的犯意，於2022年6月29日清晨，因不滿妻子認養的貓「圓圓」抓咬，即徒手並持塑膠水管、拖鞋等物毆打「圓圓」，妻子發現異狀，同日下午把貓送醫急救，「圓圓」右側肺後葉出血休克死亡，這對夫妻也於同年7月離婚。

    台中地方法院認定，林男觸犯動物保護法的「故意傷害動物致重要器官功能喪失罪」，且他曾因公共危險案，經台中地院判刑3月，執行完畢後5年以內，又故意再犯動物保護法之罪，兩案罪名雖不相同，卻都是故意犯罪，顯示他不知記取教訓，有特別惡性且對刑罰反應力薄弱的情形，適用累犯規定，依刑法規定加重其刑，判處拘役40日，可易科罰金與上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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