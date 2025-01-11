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    首頁　>　社會

    情傷醉男摔商家騎樓物品 2友見警逮人上前爭執......3人都帶回

    高雄一名男子酒後怒摔店家騎樓物品，2友也贊聲，3人妨礙安寧全被警帶回管束。（取自社會事件新聞影音）

    高雄一名男子酒後怒摔店家騎樓物品，2友也贊聲，3人妨礙安寧全被警帶回管束。（取自社會事件新聞影音）

    2025/01/11 09:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名李姓男子（35歲）疑因感情糾紛，昨（10）凌晨3時20分許，酒後怒摔商家擺放在騎樓的物品，警方獲報前往處理，準備將李男帶回派出所，不料李男的2位朱姓友人見狀，竟上前與警爭執，因3人皆酒醉情緒激動，員警將3人全帶回管束，並依社會秩序維護法妨害安寧秩序，函請高雄地方法院裁處，可處新台幣6千元以下罰鍰。

    新興分局今（11）日指山，自強所於1月10日凌晨3時20分獲報，指前金區五福三路有一名男子酒醉失序大聲喧嘩，需員警處理，自強所巡邏警組立即前往查看。

    警方發現現場李男（35歲）疑因酒醉情緒激動，並將商家擺放在騎樓的物品推倒致毀損，員警立即將李男制止管束，因李男另兩名朋友朱男（35歲）、朱女（26歲）在不遠處看到員警欲將李男帶返所，也上前與員警爭執。

    警方見3人疑似都有喝不少酒，酒後情緒相當激動，巡邏員警將3人管束帶返所，並依社會秩序維護法72條（妨害安寧秩序）函請高雄地方法院裁處，可處新台幣6千元以下罰鍰，新興分局呼籲，民眾飲酒應適量並勿過量破壞安寧秩序，另如有發現糾紛情形，請立即報案，員警會立即到場制止。

    女警將滋擾男子上銬。（民眾提供）

    女警將滋擾男子上銬。（民眾提供）

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