為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台電資深員工性騷承包商女員工 還動手搶她手機刪對話

    台電資深員工性騷承包商女員工，還動手搶她手機刪對話。示意圖。（資料照）

    台電資深員工性騷承包商女員工，還動手搶她手機刪對話。示意圖。（資料照）

    2025/01/11 07:55

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在台電工作超過20年的吳姓監工，想追求承攬商員工小美（化名），竟於公司內碰觸小美腰部，事後還強行搶走她手機刪除LINE對話，新竹地院依性騷擾與無故刪除他人電腦資料罪判刑。

    法官調查，48歲吳男在台電工作已經超過20年，任職於台電新桃供電區營運處擔任土木工程監工，而小美為台電承攬商員工，2人因而有業務上往來。

    111年10月11日8點多吳男在新竹市台電公司茶水間，意圖性騷擾，乘小美不及抗拒之際，以右手從小美背後觸碰右側腰部，以此方式性騷擾得逞。

    111年12月12日10點多吳男強行自小美手中取走手機，妨害她使用手機權利，且未經小美同意即刪除手機內其與小美LINE對話紀錄。

    法官調查，吳男先前即有多次對小美表現好感及追求之意，並曾傳送語帶曖昧訊息給小美，而案發時吳男係乘無他人在場之際偷襲小美腰部，小美隨即做出閃躲反應，可見吳男應有性騷擾犯意，且吳男未經同意，刻意就該身體部位做出帶有性暗示之不當碰觸，已足以引起被害人嫌惡之感。

    法官審酌吳男與被害人先前在同一職場工作，未遵守同事間相處應有之分際，不思尊重他人身體自主權利，乘被害人不及抗拒之際，竟在公司茶水間內對被害人性騷擾，又強制刪除被害人手機內通訊軟體訊息紀錄，妨礙被害人手機資訊完整性，造成被害人心理陰影及情緒壓力，所為均應予以譴責。

    吳男犯後雖坦承犯行，並當庭向被害人道歉，表達有和解意願，然而被害人到庭表示並無意願商談和解，亦不原諒吳男。

    最後法官依性騷擾罪判處吳男拘役30日，無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪，處有期徒刑3月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播