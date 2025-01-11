台電資深員工性騷承包商女員工，還動手搶她手機刪對話。示意圖。（資料照）

2025/01/11 07:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在台電工作超過20年的吳姓監工，想追求承攬商員工小美（化名），竟於公司內碰觸小美腰部，事後還強行搶走她手機刪除LINE對話，新竹地院依性騷擾與無故刪除他人電腦資料罪判刑。

法官調查，48歲吳男在台電工作已經超過20年，任職於台電新桃供電區營運處擔任土木工程監工，而小美為台電承攬商員工，2人因而有業務上往來。

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111年10月11日8點多吳男在新竹市台電公司茶水間，意圖性騷擾，乘小美不及抗拒之際，以右手從小美背後觸碰右側腰部，以此方式性騷擾得逞。

111年12月12日10點多吳男強行自小美手中取走手機，妨害她使用手機權利，且未經小美同意即刪除手機內其與小美LINE對話紀錄。

法官調查，吳男先前即有多次對小美表現好感及追求之意，並曾傳送語帶曖昧訊息給小美，而案發時吳男係乘無他人在場之際偷襲小美腰部，小美隨即做出閃躲反應，可見吳男應有性騷擾犯意，且吳男未經同意，刻意就該身體部位做出帶有性暗示之不當碰觸，已足以引起被害人嫌惡之感。

法官審酌吳男與被害人先前在同一職場工作，未遵守同事間相處應有之分際，不思尊重他人身體自主權利，乘被害人不及抗拒之際，竟在公司茶水間內對被害人性騷擾，又強制刪除被害人手機內通訊軟體訊息紀錄，妨礙被害人手機資訊完整性，造成被害人心理陰影及情緒壓力，所為均應予以譴責。

吳男犯後雖坦承犯行，並當庭向被害人道歉，表達有和解意願，然而被害人到庭表示並無意願商談和解，亦不原諒吳男。

最後法官依性騷擾罪判處吳男拘役30日，無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪，處有期徒刑3月。

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