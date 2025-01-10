台中「交通安心大執法」啟動 嚴抓酒駕毒駕到元宵節

騎士及外送員停車接受酒測。（記者黃旭磊攝）

2025/01/10 22:26

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今晚到南屯區視查警方取締酒駕勤務，也向執勤人員說「新年快樂」，她宣布，2025「交通安心大執法」啟動，嚴捉酒駕、毒駕，讓大家安心過好年。

盧秀燕由市議員劉士州、台中市警局長李文章、交通局長葉昭甫陪同，在惠文高中前聽取台中市第四警分局長陳祥麟、台中市交警大隊長鄭鴻文簡報，惠文路週五下班車潮擁擠，汽機車依序停車受檢。

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盧秀燕對於酒精感知器很感興趣，認為過去員警取締酒駕「靠鼻子用聞的」，員警及受測駕駛有感染及遭受攻擊風險，現在持感知器保護執法及受檢駕駛雙方安全，員警配戴肩章亮燈、開啟密錄器讓執法更有保障。

盧秀燕說，快要過年，交通特別繁忙，民眾吃尾牙、團圓飯及春節應酬多、喝酒也不少，從元月1日起到元宵節2月12日，為期近一個半月啟動「交通安心大執法」專案，重點是酒駕、毒駕，吃毒後害人害己，提醒全國民眾這段時間，台中在執行專案不要觸法。

台中市區入夜戶外體感氣溫不到攝氏13度，盧秀燕關心陳祥麟「衣服會不會穿太少」，她說，人民過好年，是警察同仁付出心力保護大家，拜託民眾體恤員警、交通局及建設局同仁忍受寒冬執勤，減少發生事故注意安全。

盧秀燕說，去年台中市交通死亡較前年減少34人，特別是酒駕死亡人數降低61％，死傷下降程度為六都最優，行人交通死亡也下降3成，嚴捉酒駕不是為了執法開罰單，而是為了民眾自身安全。

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台中市長盧秀燕（右2）宣布啟動「交通安心大執法」。（記者黃旭磊攝）

台中市啟動「交通安心大執法」，在路口嚴捉酒駕、毒駕。（記者黃旭磊攝）

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