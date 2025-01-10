哇~來電辨識APP顯示「緬甸割腎集團」 真沒人敢接！

Whoscall電話辨識APP，顯示來電者是「緬甸割腎集團」，把接到電話的人嚇到了。（民眾提供）

2025/01/10 23:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕很多人手機下載Whoscall電話辨識APP，幫忙過濾、阻絕這類電話，最近有草屯人接到陌生號碼，該APP標注「緬甸割腎集團」來電，該民眾笑稱「這種電話任誰也不敢接！阻絕效果超好！」。

詐騙橫行的時代，很多人為了杜絕騷擾及被詐騙的困擾，手機下載Whoscall的電話辨識APP，接到電話後可從該APP顯示的來電者名稱，決定要不要接這通電話。一般人看到「銀行貸款」、「推銷」、「一接就掛」等名稱都會拒接，至於顯示外國電話國碼，也越來越多人知道這是詐騙電話。

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南投縣警方指出，前一陣子顯示「阿富汗」等外國打來的電話號碼，很多都是自稱是將軍、軍官，開始加line後就會傳帥帥的照片，並獻殷勤，表明要送鑽石、黃金，因此看到這種來電顯示就是不要接以絕後患。曾有被同一個人詐騙失財兩次的公教人員，雖心疼財物損失，但始終無法相信對方是詐騙份子，且最難過的卻是「以後不能再跟對方聊心事」。

最近有草屯民眾接到一通陌生來電，Whoscall顯示來電者是「緬甸割腎集團」，這名民眾趕緊截圖分享給朋友看，他笑說，曾有新聞顯示，緬甸詐騙集團強制把人送去割腎販賣，想不到Whoscall連「緬甸割腎集團」的電話都能顯示，這樣恐怖的來電者當然是不能接。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

顯示阿富汗等外國打來的電話，可能就是詐騙電話。（民眾提供）

Whoscall常提醒該電話最好一接就掛。（民眾提供）

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