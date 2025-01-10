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    男童車禍骨折又收紅單 家長投訴開單警冷血…南警回應了

    林童未依標線停車直接左轉，與直行機車碰撞骨折。（民眾提供）

    林童未依標線停車直接左轉，與直行機車碰撞骨折。（民眾提供）

    2025/01/10 20:54

    〔記者王捷／台南報導〕12歲林姓男童騎腳踏車行經T字路口，未停讓來車直接左轉，結果發生車禍骨折，父母收到紅單後，向議員、警政署投訴開單警失職、冷血，台南警四分局力挺開單警員，認為警員開單沒有問題，同時呼籲大眾，交通安全教育要從小建立。

    據了解，這件事故是在去年12月底發生，林童是從台南市安平區的建平九街，要左轉永華五街時，和直行永華五街的機車發生碰撞，林童因骨折送醫。

    交通分隊警員在審查事故時，有告知林童與家長，如果發現事故中有違規，將依法開單，後來也因林童沒有依標示停讓，在今年1月間以道路交通管理條例74條開出300到1200元的罰單。

    不過，林童的家長指控警員沒有同理心，員警在事故後並，未到醫院替林童做筆錄，明顯怠忽職守，且對未成年、骨折受傷的孩子開罰單，明顯毫無同理心，試問警察的小孩如果車禍受傷，還要被開罰單，心裡怎麼想？身為人民保母可以如此冷血，為何不先教育小孩呢？直接開罰比較好嗎？小孩心理不會有陰影嗎？

    但是警四分局回應，事故路口的標線、號誌很清楚，警方在處理交通事故的實務上，都會告知行為人，如果違規都會開罰單，同時也會等兩造雙方都出院以後才會做筆錄，開單警員也接受督察單位的調查，流程沒有問題，罰單也是一種教育的方式，也呼籲民眾要注意道路上的標線、號誌，交通安全要從小培養。

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