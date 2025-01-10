柯文哲等4人抗告高院最快明裁定 審判長為黃翰義

柯文哲等4人再提抗告，高院組成合議庭審理，由黃翰義擔任審判長，最快明天做出裁定。（資料照，本報合成）

2025/01/10 19:30

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人再提抗告，台北地方法院今天下午已將相關卷證送交高等法院，高院傍晚電腦分，組成合議庭審理，審判長兼受命法官由黃翰義擔任，最快明天做出裁定。

高院合議庭審判長兼受命法官黃翰義，陪席法官是古瑞君、王耀興。

請繼續往下閱讀...

高院指出，合議庭今晚已開始閱卷，因柯文哲等4人的卷證相當多，必須花費相當時間閱卷，今天不會做出裁定，預計最快明天做出裁定。

據傳，柯文哲在抗告狀稱被通緝的「橘子」許芷瑜並非共犯，頂多只是證人。

北院已排定1月23日首度召開準備程序庭，提訊李文宗、傳喚獲交保的前台北市副市長彭振聲、都發局總工程司邵琇珮等3人開庭。

台北地檢署去年12月26日偵結京華城等案，認定柯文哲涉收受沈慶京1710萬元賄賂，圖利讓京華城、鼎越公司取得121億餘元不法利益，依涉犯貪污治罪條例中的違背職務收賄罪、圖利罪，以及刑法公益侵占、背信等4罪起訴柯文哲，求刑28年6月，及涉行賄的沈慶京、收賄的應曉薇及李文宗等同案被告10人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法