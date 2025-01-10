高虹安嗆「叫國中生來寫論文啊」 陳時奮打臉高多處英文文法錯誤

高虹安因誣告案昨天高院出庭時被媒體報導在法庭上嗆「叫國中生來寫論文啊」，旅美教授陳時奮還原法庭上的情況並打臉高虹安論文多處英文文法錯誤。（記者羅沛德攝）

2025/01/10 19:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案停職中的新竹市前市長高虹安與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告案昨天高院二審開庭，陳時奮今在臉書發文還原昨天有媒體報導，高虹安在高院嗆：「叫國中生來寫論文啊！」他認為這是部份媒體報導斷章取義，並還原法庭上的對話，更打臉高虹安稱其博士論文有多處英文文法錯誤，建議高虹安應重修英文文法。

陳時奮今在臉書還原昨天在高院法庭上的對話，昨天開庭時，對造的律師指稱他也承認高虹安是傑出的博士生，這是把他沒說的話塞進他嘴巴。因為這個說法荒唐，因他揭發高虹安的論文有抄襲，怎會認為她是傑出的博士生？

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於是他當庭反駁對造的說法：高虹安的英文程度差，博士論文有許多國中程度的文法錯誤，不可能認為高是傑出的博士生。高虹安不服反駁，指控陳時奮貶低她的能力，於是當庭嗆叫國中生寫論文。

陳時奮說，高虹安嗆他的這句話根本就是無厘頭！國中生沒有專業領域的訓練，如何撰寫博士論文？真正的重點是，高虹安的博士論文有許多國中生不會犯的文法錯誤，例如第三人稱單數動詞要加「s」。事實上，在揭發高虹安的論文抄襲之前，他就曾幫她改過英文的文法。並附上照片截圖自高虹安的博士論文，才一小段就有六個文法錯誤，因此他說高虹安的文法程度不如國中生。

陳時奮認為高虹安應回國中重修英文法，而不是嗆叫國中生寫博士論文。

高虹安因誣告案高院出庭時嗆「叫國中生來寫論文啊」，旅美教授陳時奮打臉高虹安論文多處英文文法錯誤。（照片取自陳時奮臉書）

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