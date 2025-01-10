三重資源回收場大火 建案工人鷹架作業、機捷行駛都有濃煙飄過

今日下午2點50分許 ，位於三重環河南路附近的泉州街84巷一處資源回收場突然起火，熊熊大火伴隨著大量的濃煙飄向天際。（記者劉信德攝）

2025/01/10 16:57

〔記者劉信德／新北報導〕今日下午2點50分許，位於三重環河南路附近的泉州街84巷一處資源回收場突然起火，熊熊大火伴隨著大量的濃煙飄向天際，由於該處資源回收場旁有一處大樓新建案正在施工，並緊鄰機場捷運線軌道，新北消防局派出大批消防車前往灌救。

這處資源回收場堆放大量回收紙箱等易燃物，火勢一發不可收拾，新北市消防局共派出66名消防隊員及30輛各式消防車到場搶救，所幸無人受困，火勢也在消防員全力灌救下獲得控制。

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緊鄰火警現場也有一處大樓新建案正在施工，工人在鷹架上作業，伴隨大量濃煙飄過。環河南路旁正是機場捷運軌道，機捷列車也一度在濃煙中行駛。

消防單位出動雲梯消防車，從制高點進行火勢撲救，滅火過程伴隨著大量濃煙，兩名消防隊員一度在濃煙中操作噴水作業，讓旁觀民眾捏一把冷汗。

這場大火在3點30分左右撲滅，起火原因尚待調查，消防局提醒三重區及鄰近地區民眾，務必緊閉門窗，外出時請佩戴口罩，避免吸入濃煙造成身體不適。

新北市消防局共派出66名消防隊員及30輛各式消防車到場搶救。（記者劉信德攝）

新北市消防局共派出66名消防隊員及30輛各式消防車到場搶救。（記者劉信德攝）

環河南路旁正是機場捷運軌道，機捷列車也一度在濃煙中行駛。（記者劉信德攝）

兩名消防隊員一度在濃煙中操作噴水作業，讓旁觀民眾捏一把冷汗。（記者劉信德攝）

消防單位出動雲梯消防車，從制高點進行火勢撲救，滅火過程伴隨著大量濃煙。 （記者劉信德攝）

消防單位出動雲梯消防車，從制高點進行火勢撲救，滅火過程伴隨著大量濃煙。 （記者劉信德攝）

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