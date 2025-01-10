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    柯文哲4人抗告案下午送抵高院 最快明裁定

    京華城案在押被告柯文哲也於今天中午提抗告，北院今下午已將柯4人抗告案相關卷證送交高等法院，據悉，高院已收案，正點收卷證，稍後將分案，組成合議庭審理。（資料照，本報合成）

    京華城案在押被告柯文哲也於今天中午提抗告，北院今下午已將柯4人抗告案相關卷證送交高等法院，據悉，高院已收案，正點收卷證，稍後將分案，組成合議庭審理。（資料照，本報合成）

    2025/01/10 16:54

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等案，台北地院本月2日更裁裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等4人，皆羈押禁見3個月，本月3日起，沈、李、應3人陸續提起抗告，最後一位柯文哲於今天中午提抗告，北院今下午已將柯4人抗告案相關卷證送交高等法院，據悉，高院已收案，正點收卷證，稍後將分案，組成合議庭審理。

    由於柯文哲等4人的卷證相當多，必須花費相當時間閱卷，據了解，高院合議庭可能無法在今天做出裁定，預計最快明天做出裁定。

    據傳，柯文哲在抗告狀稱被通緝的「橘子」許芷瑜並非共犯，頂多只是證人。

    北院已排定1月23日首度召開準備程序庭，將提訊李文宗、傳喚獲交保的台北市前副市長彭振聲、都發局總工程司邵琇珮等3人開庭。

    台北地檢署去年12月26日偵結京華城等案，認定時任台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，涉收受沈慶京1710萬元賄賂，圖利讓京華城、鼎越公司取得121億餘元不法利益，依涉犯貪污治罪條例中的違背職務收賄罪、圖利罪，以及刑法公益侵占、背信等4罪起訴柯，求刑28年6月，及涉行賄的沈慶京、收賄的應曉薇及李文宗等同案被告10人。

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