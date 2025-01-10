刑事局全國打詐、掃黑、肅槍專案 扣詐團近8億元、逮黑幫721人

行政院政務委員林明昕今前往刑事局聽取簡報，表示警方對新型態的詐欺犯罪手法加以遏制，新的一年會持續守護國人的生命財產安全。 （記者鄭景議攝）

2025/01/10 16:50

〔記者鄭景議／台北報導〕警政署刑事警察局去年11月在全國展開打詐、掃黑、肅槍專案，成果豐碩，共偵破詐團962件，查扣不法利得7億9285萬餘元，掃蕩竹聯、天道盟等721名幫派成員，並查扣槍枝412枝，行政院政務委員林明昕今前往刑事局聽取簡報，表示警方對新型態的詐欺犯罪手法加以遏制，新的一年會持續守護國人的生命財產安全。

林明昕指出，詐欺及暴力犯罪危害國人的生活安全至鉅，為從源頭遏止詐騙、瓦解黑幫組織及查緝違法槍械，行政團隊成員全力以赴，針對「黑幫、金流、槍械、毒品、詐欺」這五大犯罪領域執行專案查緝行動，並統合各部會資源，研修法令與建置科技偵查設備，提升犯罪偵查與防制效能，讓每位國民都能感受到政府守護生命財產安全的決心。

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林明昕表示，警方特別針對新型態的詐欺犯罪手法加以遏制，如「地政士涉詐」案件中，透過偵辦人員的抽絲剝繭，順利偵破融資公司負責人與地政士勾結詐騙集團，更勾稽出其涉及詐欺、洗錢等多項罪行。

此次專案查獲案件中，有詐團與特定融資公司及地政士勾結，先透過假檢警、假投資詐騙被害人，等被害人現金被騙光後，要求被害人向這些公司辦理借貸，並與被害人簽立委託貸款契約、反詐騙宣言等文件後，由事先勾結的放貸金主及地政士協助被害人辦理抵押權設定登記，讓被害人取得貸款再持續詐騙，被害人往往連不動產都被騙空，身家付之一炬。

還有詐團與跨國盜卡集團成員合作，詐團於臉書、YouTube投放假投資廣告，盜卡集團成員則專門設立二手車商「空殼商號」，藉此辦理公司戶，因公司戶每日轉帳金額上限高，又不易遭系統警示，成為詐欺集團專供詐騙VIP等級被害人之大額「匯款專車」，有被害人單次匯款金額就達1000萬元。

警方也發現天道盟正義會桃園分會成員周姓男子，指示手下蕭男等3人，將欠賭債的劉姓被害人押到桃園毆打，追查下還發現正義會在蘆竹區富國路通訊行設立詐騙機房據點，透過借貸廣告騙取民眾簽署買賣手機合約及本票，再向麻吉pay騙取分期手機總價金，使被害人不僅沒有借到錢，還要背負月租費及手機分期費用。

刑事局統計，此次專案查獲詐騙集團962件、到案犯嫌5732人，並經法院羈押犯嫌456人，總計查扣不法財物估達7億9285萬餘元。

在掃黑與肅槍專案上，執行幫派案件116件，查獲犯嫌721人，查扣不法利得8595萬2069元；另查獲槍砲案件237件257人，非法槍械412枝及改造場所8處。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

由左至右為刑事警察局副局長陳炯旭、內政部次長馬士元、行政院政務委員林明昕、警政署署長張榮興、刑事警察局局長周幼偉。（記者鄭景議攝）

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