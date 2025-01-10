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    高雄美術館特區住戶未帶門禁卡 不滿被拒開門打傷保全挨告2罪

    高雄美術館特區豪宅住戶忘帶卡，不滿被拒開門，痛毆保全，被告2罪名，莊姓保全（左）向員警說明經過。（民眾提供）

    高雄美術館特區豪宅住戶忘帶卡，不滿被拒開門，痛毆保全，被告2罪名，莊姓保全（左）向員警說明經過。（民眾提供）

    2025/01/10 16:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山區美術館特區某大樓傳住戶未帶門禁卡，要求保全幫其開門，疑因莊姓保全剛到崗不識住戶，引發吳姓住戶不滿，雙方一言不合，被控打傷保全，警方今（10）日下午將傳保全完成報案，依傷害罪及毀損罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

    鼓山分局指出，轄區明誠四路某大樓昨傳滋事案件，警方到場時，只見保全莊男一人在場，保全向警方指認打傷他的男子為吳男（53歲），警方根據莊男提供的外貌特徵，隨即前往住戶住處聯繫，但吳男因飲酒過量已在房內沉睡，無法當場說明。

    據了解，該名住戶疑因未帶門卡鑰匙，要求莊姓保全幫他開門，保全因剛上任不久，尚不熟悉住戶面孔，由於該棟大樓住有不少政商名流，特別要求做好社區安全門禁，因此管制相對更嚴格，甚至要求忘帶鑰匙的住戶，需聯絡家人幫忙開門才放行。

    保全疑因此惹怒吳姓住戶，憤而在大樓管理中心發飆，被控拿起桌面物品朝保全扔砸，由於當天保全上班無法離開崗位，警方約定今午下班後完成報案，全案依傷害罪及毀損罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

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