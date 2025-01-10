變形金剛變形了！消防指揮車誤入地下道「卡車」畫面曝

新竹市消防局前進指揮車進光復路與中華路地下道疑，太高直接撞擊上方梁柱無法前進。（民眾提供）

2025/01/10 16:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局運載救災設備的前進指揮車昨天行經限高2公尺地下道，直接撞擊上方梁柱無法前進，整個過程被後方車輛拍下。有網友納悶，「已通過限高架怎會卡住」，市府回應，是限高架鐵鍊不明原因捲起，導致無法示警。

前進指揮車可在8分鐘內讓外觀平常的運輸車變身為專業指揮所，還可即時回傳空拍機影像、掌握災害情形，有「變形金剛」指揮車之稱，載運架設前進指揮所所需帳篷、桌椅等應勤裝備。

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前進指揮車昨天下午3點左右行經號稱「貨車殺手」的光復路與中華路口地下道，車輛超高，撞到上方梁柱無法前進，車斗也因撞擊力道猛烈，雙側車門直接打開「變形」，整起畫面被後方車輛行車記錄器拍下，PO上網路引起熱議。

警方指出，這幾年確實有不少貨車超高進入光復路地下道後卡住，地下道被稱「貨車殺手」，市府也在前方設置限高架警示。但不少網友發現，「明明指揮車已通過限高架，為何還會卡住？」「後面車廂部分目測大約有2米5以上，只能說那個限高架的吊柱放太高了，一看就知道都超過2米，可能因此讓消防指揮車通過而造成誤判」。

消防局說，地下道標示限高2公尺，事故車輛高度為2.9公尺，高架下方有設置軟式限高垂桿作為警示，但因鐵鍊不明原因捲起，導致未能於超過限高車輛通過時發揮即時警示功能。

消防局說明，車輛撞擊後並未卡住，確認車身穩固後，倒車回平面道路，這輛車非第一線救災車輛，消防局另備一輛前進指揮車，評估暫不影響救災量能。事故駕駛同仁到職不久，首次到竹北驗車不熟悉路況，依導航指引路線駕駛，不慎誤入地下道，車輛將由廠商評估維修事宜，也將依規議處。

新竹市消防局前進指揮車「變形金剛」變形了。（民眾提供）

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