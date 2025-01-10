減肥比賽唬爛的 婦人險遭「香港著名中醫學院」詐163萬元

警方據報到場苦勸陳婦，順利阻詐。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/10 16:39

〔記者邱俊福／台北報導〕 詐騙集團手法愈來愈多！1 名7旬陳姓婦人上網看到一則瘦身藥廣告，被引誘加入LINE群組後，該群組內一名冒稱「香港著名中醫學院」院長搭訕，過LINE線上看診，要求陳女每天回報體重數據，並貨到府款購買昂貴藥物，上月底更宣稱陳女為減肥成功案例，要幫她報名減肥比賽，需繳交保證金、買禮服等費用高達163萬元，當陳女欲匯款時，被銀行行員發現有異，經通報北市警信義分局五分埔派出所派員到場，順利勸阻，保住老本。

警方調查，退休在家的陳婦，去年9月間在網路看到一則瘦身藥廣告，點擊後，主動加入一個LINE群組，該群組內有名冒稱「香港著名中醫學院」院長，表達可以線上看診，幫忙陳婦減肥，陳婦便依指示，多次匯款共達數十萬元，購買對方所謂的昂貴藥物，每次都是採快遞貨到付款方式。

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對方為取信陳婦，還要求每天線上回報體重數據，以及觀看其排泄物等，煞有其事。據悉，因陳婦僅吃這些藥物，鮮少正常飲食，體重確實有下降4、5公斤，因此深信不疑，而警方檢視這些藥品，則僅是益生菌等廉價保養品。

上月30日，詐團成員以陳婦是減肥成功案例，要幫其報名參加減肥比賽為名義，要求繳交保證金、買禮服、住宿等費用，共約163萬元。陳婦立即前往北市忠孝東路的銀行欲匯款，行員感覺有異，馬上通報轄區警方。

警方據報到場經詢問陳婦後，立即查詢「香港中文大學中醫學院」相關資訊，發現於去年7月9日醫學院即發表聲明，院方皆為現場看診，絕無使用電話方式診斷、寄送藥物等，警方並於現場撥打學院電話確認，醫學院明確表示醫生絕無「以電話方式進行遙診看症及銷售健康產品一事」，過程中，警方同步通知婦人親人到場勸說，終阻止陳婦匯款。

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