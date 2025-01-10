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    台中「白單改紅單」三線一星高階警官李玨民 被傳喚後「歸建」

    台中市第六分局「白單改紅單」案情有延燒趨勢，三線一星警官李玨民以證人身分被傳喚後，中市警局將他「歸建」。（資料照，記者廖耀東攝）

    台中市第六分局「白單改紅單」案情有延燒趨勢，三線一星警官李玨民以證人身分被傳喚後，中市警局將他「歸建」。（資料照，記者廖耀東攝）

    2025/01/10 16:56

    首次上稿：15:52
    更新時間：16:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年（2024年）9月起偵辦台中市警第六分局警察涉嫌接受「警友」關說，把交通違規罰單「白單」竄改成罰款較低的當場舉發「紅單」，共傳喚30多人，太平警分局偵查隊長金桂明（前西屯所長）羈押禁見，台中地檢署去年底第一波起訴李姓巡佐等18名警察，案情有向上蔓延趨勢，原任中市警局「局長室主任」李玨民等3人，本月7日被傳喚，外傳他拿自己或親友的罰單給下屬竄改，中市警方則說，傳聞並非事實，他是拿錢給時任所長金桂明請所長幫繳納2張親友罰單，檢方傳喚他，是查證是否屬實。

    記者向李玨民求證，他未接聽電話，台中地檢署指出，案情仍在偵查中，但李玨民是證人身份傳喚，並未列為被告。

    中市警局則回應說，上述傳聞不實，檢方是清查罰單時，發現李玨民拿兩張罰單給金桂明；羈押中的金桂明說，李玨民是請求代為「白單改紅單」並拿錢給金桂明，請金桂明幫忙繳納罰鍰，檢方本月7日傳喚李玨民是查證兩人的證詞是否吻合。

    另外，外傳三線一星警階的李玨民，昨天（9日）晚間從「局長室主任」一職「降調」為中市警局秘書室的「核稿專員」，中市警局公關室主任蔡期望否認，李玨民不是「降調」，也不是「平調」，市警局並無「局長室主任」的編制，李玨民原本職務就是專員，他只是「歸建」原來的專員一職。

    中市警局第六分局的「白單改紅單」案，檢方去年底起訴第一波18人，其餘尚在偵查中，中市警局也於去年底將被起訴18名警察停職，此案目前尚有太平警分局偵查隊長金桂明（前西屯所長）羈押中，依據中檢起訴內容，被起訴18名警察，包括西屯派出所「警友會」承辦人李姓巡佐與陳姓員警，這兩人受「警察之友」（俗稱警友會或警友站）24名車主委託，把「白單」轉交16名基層員警改成「紅單」，讓車主或駕駛少繳區區幾百元罰鍰。

    檢方起訴的罪名，包括貪污治罪條例的「公務員對主管監督事務圖利罪」，刑法「行使公務員登載不實公文書罪」，檢方抨擊關說文化造成警界不良風氣，李姓巡佐與陳姓員警，辜負國家賦予的職權，混淆正當社交與請託關說的分際，但2人犯後態度良好，建請法院判處適當之刑，至於16名基層員警，是礙於同事學長情誼，或受限職場封閉文化而觸法，犯後態度良好，建請法院從輕量刑，酌予宣告緩刑。

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