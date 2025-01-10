60歲婦被詐1.8億！新北警瓦解全國最大規模詐團出金網絡 42人裁押

警方查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/10 17:22

首次上稿：15:23

更新時間：17:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕新北市警察局今日宣佈破獲「全國最大規模」的詐團資金網絡。警方針對由李姓男子幕後指揮的詐欺集團執行「斬金行動」專案，一舉查緝出金車手、收水、核心幹部等犯嫌56人，其中42人裁定羈押，其餘犯嫌均5至15萬元交保並限制出境、出海。

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新北市警局表示，此次被裁定羈押的一名出金車手，被警方蒐證查出在7個月內曾匯款2100餘次、匯款金額達1億3000餘萬元。至於被害人中，家住桃園的60歲林姓婦人，去年6到10月間共計匯款21次，損失高達1億8000萬元。

新北市刑警大隊表示，目前警方釐出整個詐騙出金集團共詐騙獲得逾14億元不法利益，警方仍將追緝幕後李嫌及其他共犯中。

新北市警察局詐欺防制中心表示，國內詐騙案件高發類型，其中以假投資詐騙案件數比例占25.01%、財損金額占比高達65.81%；顯示詐騙案件較集中在假投資方向。

假投資類型詐騙手法是詐騙集團透過「各社群網路」投放假投資廣告、假冒名人、財經專家，以「領取飆股」、「免費贈書」、「投資虛擬貨幣」或「高報酬率」等話術誘使被害人加入LINE投資群組。

詐騙集團為使被害人投入更多金錢，大規模招募成員擔任出金車手，由集團核心指派出金車手匯款至被害人帳戶，佯裝有獲利情形以取信被害人，為典型「養、套、殺」手法。

新北市詐防辦中心此次是分析查出，有多名出金車手至金融機構辦理跨行匯款業務，持大額現金匯款至數個遭假投資詐騙被害人帳戶。警方經逐一過濾匯款金流，其中有名出金車手在7個月內匯款2100餘次、匯款金額達1億3000餘萬元；

新北市警局規劃「斬金行動」專案，動員逾300名警力，分三波執行查緝行動，共查獲出金車手、收水、核心幹部等犯嫌56人，其中42人裁定羈押，其餘犯嫌均5至15萬元交保並限制出境、出海。

此外，警方查扣現金總額達1301萬餘元、黃金460.75公克等證物，另外一併查獲1處毒品分裝場，查扣毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1466包及分裝工具一批。

新北市警局此次「斬金專案行動」針對詐騙集團的資金流進行全面打擊，成功斬斷詐騙集團的出金金脈、順利瓦解「全國最大規模」的詐團資金網絡。

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查緝人員於高雄攻堅查郭姓車手頭。（記者劉慶侯翻攝）

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