台美攜手查獲市值10億安毒 緬甸籍船長、船員9人起訴

行政院長卓榮泰南下高雄慰勉緝毒有功人員。（記者黃佳琳攝）

2025/01/10 17:50

首次上稿：14:26

更新時間：17:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美國緝毒署提供情資，獅子山共和國籍「金星輪」貨輪準備運毒來台，檢調警及海巡動員，在高雄港外海約100海浬處攔查「金」輪，在船艙內查獲529公斤、市價逾10億元安非他命，緬甸籍船長及大副、輪機長、副輪機長及船員等9人被高雄地檢署依毒品罪起訴，走私毒品的「金輪」也被行政執行署以666萬元拍定賣出。

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雄檢指出，去年8月10日晚間，高雄海巡隊出海查緝攔檢「金」輪，巡防艇頂著3公尺浪高趨近目標船後，查緝人員不畏惡劣海象冒險跳船登檢，發現船艙內藏有疑似進行尾段搶灘的快艇及6桶茶葉袋包裝的毒品，查緝人員使用拉曼光譜儀初步檢測，反應結果為第二級毒品甲基安非他命。

緬甸籍船長Y男（45歲）等9位大副、輪機長、副輪機長及船員被海巡人員控制行動後，將「金」輪拉回高雄港查驗，經清點後，發現有498包茶葉裡暗藏甲基安非他命，總重量達529.66公斤，黑市價格超過10億元。

雄檢偵查時，Y男等人避重就輕，僅坦承去年8月6日在公海某處向其他船舶接駁這批茶葉，不曉得裡面藏毒，也不肯透過運輸來台後由何人接貨，9人被依毒品罪向雄院聲押獲准，今偵結後依起訴；而涉嫌運毒的「金」輪，也被檢方囑託行政執行署高雄分署代為執行變價拍賣，並於去年10月15日以666萬元拍定賣出。

行政院長卓榮泰今南下高雄慰勉有功人員，並感謝美方提供情資，讓台灣能夠順利破獲如此大量的安毒，避免流入市面危害國人，並強調別國找得到船，台灣也要找得到船，更要跟上國際，不要再靠別的國家，而是和其他國家一起分擔責任；未來強化台灣的實力，添購更多的查緝毒品裝備，全力防範毒品氾濫，為社會穩定與人民健康安全提供最堅實的保障。

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獅子山共和國籍「金星輪」運輸529公斤、市價逾10億元安非他命來台被查獲。（記者黃佳琳攝）

獅子山共和國籍「金星輪」運輸529公斤、市價逾10億元安非他命來台被查獲。（記者黃佳琳攝）

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