桃市警局刑事鑑識中心共取得13項認證 可望提升偵查效率

桃園市政府警察局刑事鑑識中心取得多項專業認證。（警方提供）

2025/01/10 14:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局刑事鑑識中心，去年12月間取得財團法人全國認證基金會的新增「指紋增顯」、「體液鑑定」、「模擬槍鑑定」、「笑氣鑑驗」認證，共已取得該基金會13項認證，中心主任高麗姬說，取得國際認證是鑑識實驗室的必然趨勢，未來將持續強化鑑識量能、縮短證物鑑驗時效，作為提升整體偵查效率的最佳後盾。

市警局刑事鑑識中心早在2005年就成立空氣槍實驗室，並擔起專責測試桃竹竹苗地區空氣槍動能的工作，2018年，空氣槍實驗室通過認證，隔年再通過異動轉版認證，高麗姬說，2023年，中心再通過「彈頭殼比對」、「工具痕跡比對」、「鞋印比對」、「DNA鑑定」、「親緣鑑定」、「管制藥品鑑驗」、「指紋比對」、「掌紋比對」8項認證，展現團隊的實力。

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去年12月間，除了展延已通過認證的項目，再新增指紋增顯等4項認證，讓市警局刑事鑑識中心的專業認證項目達到13項，市警局長吳坤旭說，警方積極推動「科技建警」政策，近年來陸續引入先進鑑驗儀器，讓各項鑑驗項目都能更專業積，為每一宗案件提供最具說服力的科學依據；未來還能分擔中央單位的鑑驗量，透過跨域合作讓台灣的治安更升級。

桃園市政府警察局刑事鑑識中心的鑑識人員進行筆試考核。（資料照，警方提供）

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