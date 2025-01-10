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    店外放垃圾爆衝突 男子拿鐵鎚猛敲險打死少年

    胡姓男子拿來攻擊唐姓少年的鐵鎚被警方查扣。（資料照，警方提供）

    胡姓男子拿來攻擊唐姓少年的鐵鎚被警方查扣。（資料照，警方提供）

    2025/01/10 12:35

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市胡姓男子去年10月27日下午將垃圾放置在中壢區新興街一處理髮店外，店主的兒子唐姓少年要求他清理，胡男竟拿著2把鐵鎚攻擊對方，致少年創傷性硬腦膜下出血等嚴重傷勢，桃園地檢署今天（10日）偵結，已因殺人未遂案件，將胡男提起公訴。

    檢方調查，胡男偶而會到理髮店撿資源回收品，也會放置垃圾，讓店主很頭痛，當天下午4點多，店主的兒子唐姓少年又看到理髮店外放置垃圾，就要求胡男清除，少年與胡男因此爆發口角。

    胡男隨後返回自己的機車並拿出放在置物箱內的兩把鐵鎚，趁唐姓少年不注意時，從後方猛力敲擊對方頭部十多下，少年不支倒地，胡男則在他人介入勸止後，才停止攻擊；少年被緊急送醫搶救，醫師檢查，少年被鐵鎚敲擊頭部，受到創傷性硬腦膜下出血、多處頭皮撕裂傷、右眼部頓性損傷伴隨眼眶臂骨折、雙側手臂挫傷等嚴重傷勢，還好及時起搶救，保住一命。

    胡男被隨後趕來的警方逮捕送辦，他供稱，他否認理髮店前的垃圾是他放的，但唐姓少年不信，不斷要求他清除，他才情緒失控。桃園地檢署今天偵結起訴胡男，檢方認為，胡男明知頭部若受重擊會致死，卻仍逞凶，已觸犯殺人未遂罪嫌。

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