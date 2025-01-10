新園鄉代會主席張和明運毒坐牢 監所管理員挾帶茶葉給他

屏東縣新園鄉鄉民代表會主席張和明坐牢服刑，管理員竟挾帶1斤茶葉給他泡來喝。（資料照）

2025/01/10 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東縣新園鄉民代表會主席張和明2012年利用漁船運輸205塊海洛因磚（淨重71公斤）被逮，一審被依毒品罪判無期徒刑，多次上訴後改判19年6月定讞；張明和在高雄監獄服刑期間，黃姓和廖姓監所管理員竟挾帶1斤茶葉到牢裡給張泡茶，同事查覺有異上報才揪出兩人犯行，但因茶葉價值不高，加上並非監所管制品，兩人被法官依圖利罪輕判緩刑3年。

判決指出，張和明在高雄監獄服刑時，民間李姓友人關心他的狀況，於是找上在高雄監獄擔任管理員的黃男，希望黃能幫忙照顧；2021年12月5日，黃利用假日獨自執行門衛勤務的機會，將事先藏放於高雄監獄中門外的一斤茶葉，夾帶進入高雄監獄戒護區並放置於中央台置物櫃內。

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黃男因值門衛勤務，無法進入舍房，透過監所內電話向廖姓同事告知「『茶米』（閩南語）我已經拿進來，我放在中央台櫃子內，請拿給張和明與他同房同學一起喝」，廖拿到茶葉後，叫住不知情的負責打飯的何姓受刑人，再把茶葉從樓梯欄杆塞給何男，並告知：「給『和明仔』（閩南語）」，何男拿到茶葉後，把茶葉投入張和明的牢房瞻視孔。

當時正在走廊執行戒護打飯勤務的管理員察覺有異，向上級報告後調閱監視器影像，發現黃、廖兩人私自挾帶物品給受刑人，於是主動呈報偵辦；高雄地方法院審理時，黃、廖兩人坦承犯行，法官認為他們挾帶的茶葉並非監所管制品，且市價僅1500元，因此依法將兩人減刑，並考量他們因一時失慮觸法，依圖利罪各判兩人徒刑9月和10月，另宣告緩刑3年，並應接受法治教育課程，可上訴。

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