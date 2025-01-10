為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆獨居男清晨咆哮、縱火 警消破門壓制強制送醫

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止，火勢才未波及鄰宅，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止，火勢才未波及鄰宅，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

    2025/01/10 10:25

    〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓男子今（10）日清晨在基隆市中山區復興路住處咆哮，警方獲報趕抵制止，邱竟變本加厲在陽台燒廢紙，經警、消破門而入及時制止，火勢才未波及鄰宅，虛驚一場；警方待他情緒穩定後，將他強制送至衛生福利部基隆醫院就醫。

    基隆市消防局今天上午6時許獲報，有1名住戶在復興路4樓民宅咆哮，揚言要放火，中山消防分隊消防員到場時，該名住戶站在陽台上，一直往樓下丟擲物品，情緒激動，消防局立即佈水線警戒，並與中華路派出所4名警員上樓，破門後將他強制送往衛福部基隆醫院醫治。

    警方調查，40多歲的邱姓男子平常獨居在屋內，近來情緒失控經常在屋內吼叫，今天上午5點半接獲鄰居報案，邱男又在住處咆哮、擾鄰；中華路派出所4名警員趕抵，邱男情緒激動揚言放火，隨後陽台冒出火光，警消隨即破門入內，發現邱男剛以打火機點燃陽台內廢棄物，還好火勢不大，及時撲滅，也未波及鄰宅。

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子今天清晨在基隆市中山區復興路住處陽台燒廢紙，警、消破門而入，及時制止後將他強制送醫。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子今天清晨在基隆市中山區復興路住處陽台燒廢紙，警、消破門而入，及時制止後將他強制送醫。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播