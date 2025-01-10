基隆獨居男清晨咆哮、縱火 警消破門壓制強制送醫
邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止，火勢才未波及鄰宅，虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓男子今（10）日清晨在基隆市中山區復興路住處咆哮，警方獲報趕抵制止，邱竟變本加厲在陽台燒廢紙，經警、消破門而入及時制止，火勢才未波及鄰宅，虛驚一場；警方待他情緒穩定後，將他強制送至衛生福利部基隆醫院就醫。
基隆市消防局今天上午6時許獲報，有1名住戶在復興路4樓民宅咆哮，揚言要放火，中山消防分隊消防員到場時，該名住戶站在陽台上，一直往樓下丟擲物品，情緒激動，消防局立即佈水線警戒，並與中華路派出所4名警員上樓，破門後將他強制送往衛福部基隆醫院醫治。
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警方調查，40多歲的邱姓男子平常獨居在屋內，近來情緒失控經常在屋內吼叫，今天上午5點半接獲鄰居報案，邱男又在住處咆哮、擾鄰；中華路派出所4名警員趕抵，邱男情緒激動揚言放火，隨後陽台冒出火光，警消隨即破門入內，發現邱男剛以打火機點燃陽台內廢棄物，還好火勢不大，及時撲滅，也未波及鄰宅。
邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）
邱姓男子在基隆市中山區復興路住處在陽台燒廢紙，警、消破門而入及時制止。（記者林嘉東翻攝）
邱姓男子今天清晨在基隆市中山區復興路住處陽台燒廢紙，警、消破門而入，及時制止後將他強制送醫。（記者林嘉東翻攝）