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    再100公尺到家！中警白天抓酒駕 工程師繞小巷被「甕中抓鱉」

    中市警局第二分局「白天抓酒駕」，遏止酒駕亂象。（警方提供）

    中市警局第二分局「白天抓酒駕」，遏止酒駕亂象。（警方提供）

    2025/01/10 10:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕白天也抓酒駕！台中市警局第二分局今天（10日）公布日間查緝酒駕的個案，其中，53歲曾姓工程師於中市大里區爽文棒球場飲用2大罐啤酒後，心存僥倖想從小巷逃避檢查，但被員警「甕中抓鱉」，酒測值高達0.58毫克，他距離住家僅剩100公尺，卻得先到警察局與地檢署，警方依公共危險罪法辦。

    中市警局今年1月4日起，多次執行「白天抓酒駕」，將取締酒駕的重點時段從深夜延伸到白天，本月4日下午，中市警局第二分局在北區進化路與興進路口的日間路檢行動中，成功攔查2名酒駕者，被查獲的駕駛人不禁錯愕「原來白天也抓酒駕！」

    警方調查，46歲吳姓男子，在工地飲用4罐啤酒後，自認白天安全無虞，騎車上路，結果在尋友途中被攔下，呼氣酒測值達0.28毫克，另一名53歲曾姓工程師，喝2大罐啤酒後返家，見路旁有警察攔查，他心存僥倖，想從小巷逃避檢查，還是被員警發現「甕中抓鱉」，酒測值高達0.58毫克。

    這名工程師抱怨說，距離住處僅剩100公尺，仍無法回家，這二名駕駛人都被警方依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，車牌當場拆卸並吊扣兩年，留下深刻教訓，全案由中檢偵辦中。

    第二分局表示，近期的「白天抓酒駕」，動員超過40名警力，採用大規模路檢結合機動巡邏的方式，全面掃蕩酒駕，「小蜜蜂」以巡邏方式攔查酒駕者，在日間執行酒駕攔檢，成功打破酒駕者「白天不抓」的僥倖心理。據統計，去年度（2024年）台中市因酒駕死亡人數15人，較前年（2023年）的28人，減少13人（減少46.4％）；同期酒駕受傷人數則從1442人下降至1233人，減少209人（減少14.5％）。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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