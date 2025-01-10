十年前服役結仇、十年後上門潑漆！駝背怪客一眼被認出落網

十年前服役結仇，十年後上門潑漆，駝背怪客落網被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/10 08:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕十年前當兵的積怨，仍無法化解！十年前在保五服役的黃男把同袍古男的手機拿去泡水，賠償後仍亟思尋仇，退伍十年還跑到古家潑漆，儘管他再三否認，但黃男駝背的身影被人一眼就認出是他，新竹地院依毀損罪將他判刑。

法官調查，黃男與古男於100年11月至101年1月間在內政部警政署保安警察第五總隊服役期間，2人因細故發生黃男使古男的手機泡水等糾紛，當時2人在長官協調下，使黃男賠償古男，然黃男仍記恨在心。

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111年9月16日下午黃男騎機車至古男位於新竹縣湖口鄉住處前，持紅色油漆朝鐵捲門潑灑，致古男及其同住家人心生畏懼。事後黃男矢口否認犯行，辯稱案發當日沒有去湖口。

古男則說，案發當天他人在家裡，聽到有鐵罐扔擲的聲音，就下去查看，有聞到油漆味，並在鐵捲門發現紅色油漆，馬上報警。調閱監視器發現歹徒身高接近180公分，瘦高型，頭髮接近額頭處有M字禿。身形、特徵、外觀、樣貌極為相似十年前跟他結怨的被告黃男。在軍中時黃男一直認為他在講黃的壞話，並一直認為要害他，他的手機曾遭黃男拿去泡水，大約是差10幾天就要退伍的時候，三名同梯看到黃男把他的手機拿走，拿回來之後無法使用且上面都是水。

同梯的朋友作證說，退伍後還有跟黃男以即時通聯絡。黃男說他有一個仇人想要對付，「其實我的仇人就是古男，住新竹」，「潑漆潑他車子而已」。

法官當庭勘驗黃男外觀、髮型、身形，實與監視器畫面中男子類似，且黃男案發當時確實有騎用該機車。

法官審酌黃男僅因多年前積怨即對古男懷恨在心，足見其自我情緒管理能力及尊重他人之法治觀念均有待加強，且犯後否認犯行，未與被害人達成和解，最後依毀損罪判刑5月。

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