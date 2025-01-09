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    為了2千元！宜警「白嫖泰國妹」被免職 檢方起訴求刑2年半

    宜蘭警分局偵查隊爆員警白嫖醜聞，檢方起訴求處2年6月。（資料照）

    宜蘭警分局偵查隊爆員警白嫖醜聞，檢方起訴求處2年6月。（資料照）

    2025/01/09 12:28

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭警分局林姓偵查佐前年10月白嫖泰國應召女，搶走「辦事費」2000元，被縣警局記2大過免職，宜蘭地檢署偵結，林員坦承是表明警方身分後，才拿回性交易價款，被依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪起訴，求處有期徒刑2年6月。

    起訴書指出，2023年10月5日中午，林姓偵查佐透過網路捷克論壇，與匿名「鳥鳥」的應召總機談妥1800元性交易價金後不假外出離開偵查隊，找來一名泰國籍女子到宜蘭市某飯店進行性交易。

    林員走進709號房後，先付了2000元放在房間梳妝台上，並收取應召女找的200元，辦完事走出房間，因覺得「不滿意服務」，聯繫總機佯稱忘了帶走眼鏡要折返回房，待女子開門隨即表明警察身分，並要求拿出護照，以放在梳妝台上的2000元為犯罪所得為由，強行占有後離開。

    應召業者不敢聲張未報案，而是透過關係向警方反映此事，宜蘭縣警局獲報隨即要求督察單位自檢查處，並積極展開偵辦，召開考績會後，將林員記2大過免職，同時依違反貪污治罪條例送辦。

    檢方認為，林員身為警員，竟藉勢、藉端勒索財物，但考量在偵查中自白犯行、自動繳交全部所得財物，並審酌不正利益在5萬元以下，犯後態度良好、深表悔意，依規減輕其刑，從輕量處有期徒刑2年6月。

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