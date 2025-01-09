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    新北新莊轎車失控甩尾！13輛機車如保齡球全倒

    新北市新莊今天凌晨一輛轎車擦撞路邊13輛機車，路邊整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊今天凌晨一輛轎車擦撞路邊13輛機車，路邊整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/09 11:11

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區今天凌晨傳出一輛轎車連撞路邊多輛機車，警方到場調查車禍經過，過濾監視器，發現肇事駕駛陳男行經當地，突然失控側移，宛如擊倒保齡球般，撞倒路邊整排機車，當街甩尾一圈後停下，陳男奇蹟式沒受傷，也剛好沒車輛經過，陳男沒有酒駕；至於車禍肇因、責任歸屬仍待調查，後續賠償仍待協調。

    警方調查，這起車禍發生在今天凌晨的新莊區建安街一帶，新莊警分局獲報發生交通事故；警方到場，發現28歲陳男駕駛轎車，沿新莊區建安街往民安路方向行駛，碰撞路邊機車停車格13輛機車；警方勘查陳男沒受傷，酒測值為0。

    車禍現場，遭撞的機車倒成一片，宛如保齡球般全倒，肇事車車頭全毀；肇事的28歲陳姓駕駛辯稱，當時要回家途中，有點疲累，疑要閃避衝出的小動物失控，警方現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，車禍肇因、責任歸屬仍待調查，後續賠償仍待雙方協調。

    轎車擦撞路邊13輛機車，整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    轎車擦撞路邊13輛機車，整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    轎車擦撞路邊13輛機車，整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    轎車擦撞路邊13輛機車，整排機車宛如保齡球般全倒。（記者吳仁捷翻攝）

    肇事車頭毀損。（記者吳仁捷翻攝）

    肇事車頭毀損。（記者吳仁捷翻攝）

    肇事車頭毀損。（記者吳仁捷翻攝）

    肇事車頭毀損。（記者吳仁捷翻攝）

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