討債瘋狂倒車撞民宅開砸！基隆警方逮主嫌

邱姓男子夥同小弟等人駕車2度倒車衝撞基隆市中山區通仁街民宅，撞壞路旁賓士車。（記者林嘉東翻攝）

2025/01/09 10:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中山區通仁街8日清晨6時許發生一輛轎車兩度倒車，先撞壞賓士車、再撞進民宅，肇事車上與另一輛車下來10多名小弟，分持鐵棍等器械入內開砸，警方獲報趕抵，逞凶的一群人已經離去，民宅李姓承租人與3名未少年均未受傷，宣稱對方找錯人，警方以車追人找到帶頭的邱姓男子，朝邱等人為追討債務引發的糾紛偵辦。

邱男夥同小弟兩度倒車撞進民宅、撞壞賓士車畫面今日在臉書上瘋傳，警方調查，邱等人逞凶的影片是從肇事車輛行車紀錄器上擷取後上傳臉書，行徑囂張。

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警方調查，住在台北的邱姓男子8日凌晨2時許駕車，夥同小弟找到李姓男子在通仁街承租的住處，發現鐵門深鎖，懷疑要找的人就在裡面，撂來更多小弟，清晨6時許，先倒車撞及民宅旁的1輛白色賓士轎車，再二度倒車撞進民宅內，把鐵捲門撞出一個洞，隨後車上與另一輛車上的小弟共10餘名，分持球棒等器械入內亂砸。

轄區基隆市警四分局中華路派出所警員獲報趕抵，邱姓男子等人已經離去，李與屋內3名少年並未受傷，李告訴警方邱等人以為要找的人在他住處，入內後發現不在後就離去。

警方初步調查，邱等人為了追討債務才夥同小弟到處找尋債務人，由於有另一幫人也在找邱要找的男子，7日也曾跑到安一路民宅尋人未果，爆發肢體衝突，被警方依妨害自由究辦，基隆市警四分局已成立專案小組，朝涉犯組織犯罪防制條例方向偵辦。

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