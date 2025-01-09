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    首頁　>　社會

    國中生騎自行車撞到路人遭毆打摔車 家長PO網警方逮人

    新北市林口區一名國中生騎腳踏車撞傷一名男子，遭毆打摔車，文化所長李浩彰（中）帶隊通知鄒嫌（左）到案送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林口區一名國中生騎腳踏車撞傷一名男子，遭毆打摔車，文化所長李浩彰（中）帶隊通知鄒嫌（左）到案送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/09 10:42

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區傳出13歲國中生騎腳踏車回家途中，不慎撞上一名男子，遭對方徒手攻擊，還將腳踏車摔倒在地，李姓國中生返家，家長帶小孩到醫院驗傷、報案；文化派出所獲報，5小時內查獲鄒姓男子，他辯稱遭撞疼痛，推開學生、否認打人，警方將鄒嫌帶回依傷害、毀損罪嫌送辦，由檢方釐清。

    這起案件發生在8日下午5時許，林口區文化一路一段，李姓男子在社群PO文，指稱尋找目擊者，透露兒子放學騎乘人行道，撞上一名男子，該男子隨即徒手攻擊愛子，還把自行車摔在地，隨後往黃昏市場方向離去。

    警方獲報，偵查隊、文化所及鷹眼隊共組專案小組，調閱監視器影像，追查犯嫌行蹤及身分，釐清疑犯為64歲鄒姓男子，文化所長李浩彰帶隊，8日深夜10時許，到鄒嫌住處將他帶回偵訊。

    鄒嫌辯稱，他走路時突遭男學生騎自行車撞到，一時疼痛、氣憤，徒手推開學生，沒有打人攻擊；警方將全案檢附男學生驗傷證明，依傷害及毀損罪嫌移請新北地檢署偵辦。

    但有網友留言，許多學生騎Ubike等腳踏車橫衝直撞，險象環生，呼籲警方加強取締；警方表示，針對該案國中生騎車有無違規，仍待進一步釐清，若違規將開罰，並告知家長、校方約制。

    圖為涉案周鄒男（左）犯案後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為涉案周鄒男（左）犯案後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為涉案鄒男（紅圈）打人後離去。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為涉案鄒男（紅圈）打人後離去。（記者吳仁捷翻攝）

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